Durastanti: «Il mio “Missitalia”, una trilogia di esplorazione al femminile»

La scrittrice stasera alle 21 sarà ospite a Pian Camuno dell’OltreConfine Festival, alla chiesa di Santa Maria della Rotonda

La scrittrice Claudia Durastanti (foto d'archivio)

Una trilogia su scoperta, esplorazione ed esaurimento in cui l’unità è data da un oggetto simbolico: il petrolio. È questo «Missitalia», il nuovo romanzo di Claudia Durastanti, nella definizione distillata dalla stessa autrice che stasera alle 21 sarà ospite a Pian Camuno dell’OltreConfine Festival, alla chiesa di Santa Maria della Rotonda, in via Castellazzi 25. Nata a Brooklyn nel 1984, Durastanti è scrittrice e traduttrice dall’inglese. Con «Missitalia» (La nave di Teseo) è al suo quinto libr