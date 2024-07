Di cosa parla «L’età fragile», il libro vincitore del Premio Strega 2024

Francesco Mannoni

In questo romanzo Donatella Di Pietrantonio affronta con lucidità e saggezza i tanti problemi giovanili e gli scarti dolorosi degli amori delusi, che talvolta si concludono con un omicidio

Donatella Di Pietrantonio ospite al Martes di Calvagese Riviera lo scorso 16 giugno - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

È l’età fragile, quella in cui sentimenti e tensioni si scontrano con la realtà di ogni giorno rigando lo specchio sul quale proiettiamo speranze, sogni, ambizioni, sconfitte e delusioni? In «L’età fragile» (Einaudi, 192 pagine, 18 euro; ebook 9,99 euro), libro vincitore del Premio Strega 2024, Donatella Di Pietrantonio affronta con lucidità e saggezza i tanti problemi giovanili e gli scarti dolorosi degli amori delusi, che talvolta si concludono con un omicidio. Una minaccia che bivacca da un c