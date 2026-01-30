Danza, magia, musica e mostre: cosa fare nel weekend bresciano

Il fine settimana bresciano accoglie un fitto calendario di appuntamenti. Il palco del Teatro Grande presenta un trittico di coreografie contemporanee, mentre al Teatro Santa Giulia va in scena la magia. Il MO.CA ospita la mostra collettiva Corpi estranei, che esplora il corpo come spazio di trasformazione, mentre al Teatro Borsoni il concerto Groove Ensemble. Joe Damiani Band regala una serata di musica potente a sostegno della ricerca scientifica. Non mancano le iniziative per gli amanti della letteratura e itinerari tra aneddoti e curiose tradizioni. Di seguito una panoramica di alcuni degli eventi in programma nel weekend e segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

La danza apre la stagione del Grande

Il Teatro Grande di Brescia ospita, domenica 1 febbraio alle 20, uno spettacolo di respiro internazionale: sul palco della Sala Grande arriva il Nederlands Dans Theater | NDT 2, prestigiosa compagnia olandese riconosciuta per l’eccellenza artistica delle sue produzioni. Un intenso trittico coreografico firmato da tre tra i più affermati coreografi della scena contemporanea: si inizia con Folkå di Marcos Morau, tra precisione ritmica e immagini suggestive, segue Wir sagen us Dunkles di Marco Goecke, un sorprendente intreccio tra rock e musica classica, e chiude la serata FIT di Alexander Ekman, una coreografia che esplora la fisicità e il dialogo tra i corpi. Biglietti acquistabili in biglietteria e online sul sito del Teatro Grande e su Vivaticket. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 030 2979311, info@teatrogrande.it.

Mycras debutta a Brescia

Parte da Brescia il nuovo tour di Mycras, nome d’arte di Michele Cabras, illusionista e attore teatrale tra i più originali del panorama contemporaneo. Sabato 31 gennaio alle ore 21.00 il Teatro Santa Giulia ospita la prima nazionale di 10 – Oltre la Magia. Lo spettacolo segna una tappa centrale nel percorso artistico di Mycras e propone un viaggio scenico “oltre il tempo”, in cui illusionismo, teatro e musica si fondono in un’esperienza immersiva. Vincitore del Premio Internazionale Vinicio Raimondi e maestro del colpo di scena, Mycras unisce magia visiva, mentalismo e narrazione teatrale, offrendo una riflessione poetica sul tempo e sull’immaginazione. I biglietti sono disponibili online. Per info: 348 1484247, l.evento.casteddu@gmail.com.

Mostra collettiva sul corpo come spazio di trasformazione

Fino al 1 febbraio, le Sale Neoclassiche del MO.CA – Centro per le Nuove Culture di Brescia ospitano Corpi estranei, una mostra collettiva a cura di Calicanto SpazioArte che invita a riflettere sul corpo come luogo di presenza, memoria e trasformazione. In esposizione le opere di Davide Bertelè, Matteo Maggi, Cecilia Magri, Ian Sanfelici e Lorenzo Tentori, in un percorso espositivo che mette in discussione l’idea di un corpo univoco e definito, aprendo invece a una pluralità di corpi percepiti, vissuti, sentiti e immaginati. La mostra è visitabile con ingresso libero venerdì 30 e sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio dalle ore 15.00 alle 19.00. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: 030 297883, info@morettocavour.com.

Musica e solidarietà al Teatro Borsoni

Venerdì 30 gennaio alle 20.30 il Teatro Borsoni di Brescia ospita il concerto Groove Ensemble con la Joe Damiani Band, un evento a favore della ricerca scientifica biomedica. Protagonista della serata è Joe Damiani, musicista e artista bresciano di fama internazionale, che guida un ensemble di altissimo livello composto da alcuni tra i più autorevoli interpreti della scena musicale italiana. Insieme a loro, alcuni allievi dei corsi Pop-rock del Conservatorio Luca Marenzio, preparati dal maestro Massimo Guerini. Dal blues al soul elegante, passando per le atmosfere urbane dell’acid jazz e del nu-jazz, il concerto è un’occasione unica per vivere la musica come esperienza condivisa e gesto concreto di solidarietà. I biglietti sono disponibili sui canali del Centro Teatrale Bresciano e su Vivaticket.

Parole e poesia al Museo Santa Giulia

Sabato 31 gennaio alle 11.00 il Museo di Santa Giulia propone Dire È Fare: Parole per Esistere, una visita letteraria dedicata agli amanti della letteratura e della poesia. L’itinerario guidato unisce l’esplorazione delle opere esposte a letture di poesie di autori palestinesi ed europei, creando un percorso in cui le parole diventano strumenti di incontro e riflessione. La visita invita a costruire ponti tra tradizioni e culture diverse, mettendo in dialogo temi simili raccontati da prospettive differenti. Il costo prevede il biglietto di ingresso alla mostra più 5 euro per il servizio guida. Prenotazioni tramite CUP al numero 030 8174200 o via email a cup@bresciamusei.com.

Un viaggio tra i segreti di alchimisti e speziali

Un affascinante viaggio tra profumi e veleni accompagna i partecipanti alla scoperta della Brescia degli alchimisti e degli speziali, tra antiche botteghe e farmacie storiche. L’itinerario Tra Profumi e Veleni: Alchimisti e Speziali di Brescia prende vita attraverso racconti curiosi e suggestivi. Passeggiando tra piazze e vie ricche di storia, emergono aneddoti e tradizioni che raccontano la cura delle persone attraversando luoghi simbolo come Piazza Duomo, Piazzetta Tito Speri, Corso Zanardelli, Contrada del Gambero e Via Antiche Mura. La visita è in programma domenica 1 febbraio con inizio alle ore 15.00, con ritrovo presso l’ingresso del Duomo Vecchio, in Piazza Paolo VI. Il costo di partecipazione è di 15 euro; per ulteriori informazioni è possibile consultare contattare l’organizzazione al 353 4660340 o scrivendo a info@italia-intour.com.