Dalla carta al tablet: l’evoluzione digitale apre nuove strade ai pro dei fumetti

Simone Pagliuca

Le opportunità per chi lavora nel settore sono numerose anche nel Bresciano, ma in Europa si trovano «paghe e tutele maggiori»

Uno dei lavori realizzati da Alessandro Vairo

Dai più lontani ricordi di Dylan Dog e Tex, è capitato a tutti almeno una volta nella vita di sentire parlare – volontariamente o meno – di fumetti. Settore che negli anni, nonostante i cambi nelle modalità di realizzazione e diffusione, ha conosciuto un forte incremento. Come dimostrano i dati relativi alla spesa in fumetti, che dal 2019 al 2023 è passata in Italia dai 26,2 milioni ai 75,7 milioni di euro. Numeri che risentono però della netta influenza dei manga, i libretti giapponesi che nell