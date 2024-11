Dal circo acquatico al Cabaret Yiddish: gli appuntamenti del fine settimana

Questo fine settimana, il calendario culturale bresciano si arricchisce di eventi imperdibili! A teatro, il pubblico potrà scegliere tra commedie scoppiettanti e spettacoli in dialetto bresciano, che sapranno far divertire e coinvolgere con le famosissime storie della Signora Maria. La Franciacorta si trasforma anche in un palcoscenico d'arte, ospitando una personale che celebra il talento di un giovane caricaturista modenese, capace di interpretare e omaggiare il nostro territorio. Un fine settimana che mescola risate, riflessioni e bellezza, offrendo interessanti opportunità di svago. Nelle prossime righe abbiamo raccontato alcuni degli eventi previsti nel weekend e selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Spettacoli, film e teatro

Il Teatro Renato Borsoni di via Milano 83 si prepara a ospitare un evento che evoca «steppe, retrobotteghe, strade e sinagoghe», con una musica che porta con sé «il suono dell'esilio, la musica della dispersione», insomma, la diaspora ebraica. Questo è Cabaret Yiddish, il nuovo spettacolo con cui Moni Ovadia continua la sua collaborazione con il CTB. Con il supporto di un talentuoso ensemble di musicisti, Moni Ovadia guiderà il pubblico in un viaggio affascinante nel cuore della cultura ebraica dell’Est Europa, immergendosi nella condizione universale dell'Ebreo errante, raccontata attraverso storie, battute, canti e risate. Un cabaret, come suggerisce il nome. Al centro di Cabaret Yiddish troviamo la lingua, la musica e la cultura Yiddish: un’intrigante fusione di tedesco, ebraico, polacco, russo, ucraino e romeno, che racconta l’esperienza dell'Ebreo errante, senza patria e senza fine. Lo spettacolo ha la forma tradizionale del cabaret, alternando momenti musicali e canti a storielle, aneddoti e citazioni vivaci. Ma ciò che rende unico questo evento è il suo intero focus su quella parte della cultura ebraica, dove lo Yiddish è la lingua e il Klezmer la musica. Il termine Klezmer, infatti, deriva dall’ebraico Kley Zemer, che si riferisce agli strumenti musicali, come il violino, gli archi e il clarinetto, usati per suonare la musica tradizionale degli ebrei dell'Est Europa fin dal XVI secolo. L’appuntamento è per venerdì 15 e sabato 16 novembre alle ore 20:30 e domenica 17 novembre alle 15:30. Il biglietto intero costa 25 euro, 21 per il ridotto gruppi e 18 il ridotto speciale. Diverse le modalità di acquisto. I biglietti si possono trovare presso la biglietteria del Teatro Sociale di Via Felice Cavallotti 20, da martedì a sabato dalle 16:00 alle 19:00; domenica dalle ore 15:30 alle 18:00, solo nei giorni di spettacolo (per contattarli rivolgersi allo 030 2808600, e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it). Oppure, è possibile acquistare i ticket presso il punto vendita CTB in Piazza della Loggia 6, da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 (qui i contatti: 030 2928609; e-mail biglietteria@centroteatralebresciano.it). I biglietti sono inoltre disponibili online a questo link o è possibile prenotare i propri posti attraverso la biglietteria telefonica: T 376 0450269 – da martedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 (escluso i festivi); T 376 0450011 – da martedì a sabato dalle ore 16:00 alle 19:00; domenica dalle ore 15:30 alle 18:00.

«Un cretino è per sempre» è stato il protagonista indiscusso della rassegna estiva Teatro nei Cortili 2023 a Verona. Ora, Rassegna teatrale AUTUMN LEAVES 2024 - Un cretino è per sempre arriva a Brescia nell'ambito della rassegna teatrale organizzata dall'Associazione IGS IGiraSoli, domenica 17 novembre alle ore 16:00. Scritto da Carlo Saglia, il testo è una commedia brillante, ricca di battute fulminanti, momenti di risate contagiose e colpi di scena che lasceranno il pubblico a bocca aperta. La trama, pur divertente, invita anche a una riflessione finale sulle conseguenze impreviste delle nostre azioni. La regia è di Alberto Bronzato, che è anche uno dei protagonisti sul palco. La storia ruota attorno a Ludovico, un borghese benestante che, ogni mercoledì sera, trova il suo svago nel sentirsi superiore agli altri, schernendo chi considera inferiore a sé. Convinto della sua superiorità, non esita a prendersi gioco delle persone più semplici e ingenue. Ma questa volta, a causa di un piccolo incidente domestico e dell'incontro con Osvaldo, le carte in tavola cambieranno. Ludovico si troverà a dover affrontare le conseguenze delle sue azioni, passando da carnefice a vittima. I biglietti per lo spettacolo in scena al Teatro Der Mast di Via Giosuè Carducci 17/e possono essere prenotati fino al giorno precedente l'evento, mentre il giorno stesso saranno disponibili per l’acquisto direttamente al botteghino del teatro, che aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il biglietto intero costa 12 euro, 10 euro il ridotto. Per info: 339 6864011; info@igirasoli.eu.

All’Auditorium Gaber di Castel Mella torna uno degli appuntamenti più amati e attesi della provincia. Stiamo parlando di Libera uscita - Spettacolo in dialetto bresciano, in programma per venerdì 15 novembre alle 21:00. Stanno dunque per tornare le amatissime storie della Signora Maria che intratterrà il pubblico con i racconti esilaranti sulle sue amiche, sull’incontro con il suo Piero, sulle sue strampalate nozze, senza tralasciare aneddoti sull’amatissimo nipote Cristian o sulle feste spassose a cui ha preso parte. Alla comicità la signora Maria aggiungerà qualche piccola perla di saggezza, un po’ di pettegolezzo e una buona dose di ironia. Uno spettacolo di John Comini con Paola Rizzi, per la regia di Peppino Coscarelli. Ingresso unico 10 euro. Per saperne di più chiamare il numero 320 3509376 o scrivere una mail a info@teatrolaboratoriobrescia.net.

Arte e cultura

Galleria d’arte della cantina Montina Franciacorta di Monticelli Brusati ospita Benny plays MontinA - Un Franciacorta da Seria A, una mostra di Benny, all’anagrafe Benedetto Nicolini (Modena, 1974), illustratore caricaturista e pittore modenese di nascita. Trasferitosi a Torino ancora bambino, da subito scopre l'amore per le matite, che lo porterà da giovane adulto a specializzarsi presso l'Istituto Europeo di Design in qualità di Illustratore. Nel 1998 approda poi all'agenzia Armando Testa di Torino dove lavora come visualizer per sette anni. Trascorre le giornate dipingendo e prendendo in giro sportivi, attori, politici, un po' di qua e un po' di là, per non scontentare nessuno. Ha collaborato e collabora con importanti testate giornalistiche e pubblicitarie italiane ed estere. Realizza locandine teatrali di commedie italiane, partecipa con le sue caricature a numerose rassegne satiriche nazionali ed internazionali. La mostra in questione rappresenta un omaggio sincero al territorio bresciano e lombardo, terre ricche di una lunga tradizione sportiva e vinicola. Le caricature in esposizione raccontano con originalità e umorismo la passione per il calcio, la pallacanestro e il buon vino, simboli che uniscono le persone e rafforzano il senso di comunità e appartenenza. La mostra sarà visitabile, previa prenotazione, per l’intero fine settimana. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 030 653278 o scrivere a comunicazione@lamontina.it.

Per famiglie

Al Parking Famila di Castrezzato, in via Sandro Pertini 33, arriva Circo Grioni, lo spettacolo acquatico della famiglia Divier D’Amico torna in provincia di Brescia con l’unico spettacolo circense acquatico della zona e annuncia un tour ricco di sorprese. Tantissime le occasioni per emozionarsi senza rinunciare all’adrenalina. In programma lo spettacolo di giocolieri e monocicli che incanteranno il pubblico con show su una sola ruota, l’esibizione della ballerina Hula Hoop che danza in un vortice perfetto di cerchi. Ma non solo: prove di coraggio e precisione in bilico su sfere instabili, cowboy e lanciatori di pugnali, pole dance, equilibrismo con le spade e molto altro ancora. Il cagnolino matematico, con la sua simpatia e ingegno, riesce a strappare un sorriso a tutti, mentre il trapezio trasforma il volo in poesia, portando il brivido ai massimi livelli. Le scale libere aggiungono un tocco di acrobazia verticale che sfida le leggi della fisica, per concludere con le suggestive fontane danzanti: un’armonia perfetta di acqua, luci e musica che lascia il pubblico senza fiato. Lo spettacolo, coreografato da Naike Errani è adatto a tutta la famiglia e saprà divertire e stupire grandi e piccini. Ecco le date disponibili per assistere allo spettacolo durante il weekend in arrivo: venerdì 15 novembre, ore 17:00; sabato 16 novembre, ore 16:30 e domenica 17 novembre, ore 16:30. Per conoscere il prezzo contattare l’organizzazione al numero: 3516039476.