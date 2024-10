Dai corsi di cucina ai tour su quattro ruote: cosa fare nel weekend

Questo weekend si preannuncia ricco di emozioni e opportunità per tutti i gusti! Gli amanti della gastronomia potranno immergersi in corsi di cucina dedicati alla castagna, scoprendo ricette innovative e originali piatti autunnali. Per chi cerca brivido e divertimento, le serate spaventose a tema Halloween organizzate da Gardaland regalano un'esperienza unica, tra attrazioni da paura e atmosfere inquietanti. Non mancherà l'opportunità di ammirare i suggestivi laghi della provincia con tour in moto e auto d'epoca, unendo la passione per i motori alle bellezze naturali. Infine, per chi ama la creatività è possibile partecipare a workshop per lavorare la carta, esplorando tecniche creative e sostenibili. Per conoscere le altre iniziative in programma visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Spettacoli, film e teatro

L’Idra Teatro di via Moretto 78 accoglie il Musical «We want to break free» proposto dall’Associazione IGS I GiraSoli e ideato dalla Compagnia Cmt Musical, in programma per sabato 19 ottobre alle 21:00. La storia si svolge sul pianeta Mall, nel 2368. La società è governata dalla malvagia Killer Queen e dal software della multinazionale Globalsoft, che controlla la popolazione rendendo tutti acritici consumatori. Le persone sono annientate dall’enorme potere della Rete: su questo pianeta gli strumenti musicali sono banditi e la musica è costruita e distribuita secondo l’ideologia della multinazionale che segue precisi algoritmi. Contro questo potere fanno sentire la propria voce un gruppo di giovani ribelli, i Bohemians, nutriti da vaghe e confuse nozioni sul rock arrivate dalle «scritture» del passato, ma animati da un grande spirito di rivolta contro questa terribile oppressione. Per loro il rock è libertà e umanità. Una serata per celebrare insieme i più grandi successi dei Queen cantati, ovviamente, dal vivo e in lingua originale. Il biglietto intero costa 15 euro, 12 euro il ridotto. È possibile acquistare i biglietti solo in contanti presso la biglietteria del teatro, che apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Si consiglia di effettuare la prenotazione dei posti contattando l’Associazione I Gira Soli via mail a info@igirasoli.eu oppure telefonando al numero 339 6864011 disponibile tutti i giorni della settimana dalle 18:30 alle 21:30.

Corsi

Tra i frutti protagonisti dell’autunno c’è senza ombra di dubbio la castagna, un alimento nutriente, ricco di carboidrati, fibre e vitamine che, oltre a essere molto gustoso, sa evocare la sensazione di calore e convivialità tipica di questa stagione. Inoltre, si presta benissimo a molteplici preparazioni: possono infatti essere arrostite, utilizzate nei dolci, o come base per zuppe, purè e piatti salati. Per tutte queste ragioni, la scuola di cucina I Gusti son Gusti di Castel Mella, in via Santuario, ha deciso di rendere omaggio a questo frutto con La castagna, regina dell'autunno, una lezione di cucina durante la quale dedicarsi a tre preparazioni a base di castagna, eseguite sotto la guida dello chef Devis Bodini. I piatti protagonisti del corso saranno: crema di castagne, alici marinate al finocchietto e briciole di pane; spaghetti alla Gricia di castagne e zenzero; vitello tonnato ripieno di castagne. L’appuntamento è per venerdì 18 ottobre alle ore 19:00. La partecipazione costa 60 euro. A questo link è possibile iscriversi. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 338 6324619, igustisongusti@gmail.com.

La bellissima Valle delle Cartiere presenta un nuovo evento. Alle 10:00 di sabato 19 ottobre il Museo della Carta di Toscolano Maderno ospita Workshop di ecoprinting, un’esperienza bellissima durante la quale i partecipanti potranno raccogliere erbe spontanee e scoprire la tecnica della stampa naturale ecoprinting su carta fatta a mano. Come si svolgerà l’evento? Si inizierà con una passeggiata nella valle per raccogliere piante e materiali naturali. Poi sarà possibile imparare a utilizzare queste risorse per creare opere d’arte uniche, sfruttando le tecniche ecologiche di stampa. Il costo per la partecipazione è di 10 euro a persona. Per informazioni o prenotazioni chiamare lo 0365 641050 o inviare una mail a bookshopmuseocarta@gmail.com. La prenotazione è obbligatoria.

Sul territorio

Questo sabato sera l’Aldo di via Aldo Moro 48 accoglie un evento straordinario. Stiamo parlando di Rolling Songs, la cena videocantata più divertente di sempre! Una serata in cui la musica si fonde a un’atmosfera festosa per rendere il momento della cena un’esperienza indimenticabile. Gli ospiti potranno cantare le loro canzoni preferite, giocare e sfidare gli amici con quiz interattivi e domande che metteranno alla prova la propria conoscenza musicale. Il delizioso menù sarà accompagnato da drink spettacolari e tante sorprese. I dettagli sul menù saranno presto disponibili. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre alle 20:00. Per prenotare rivolgersi al numero 339 3463513 o scrivere a info@laldo.it.

È tutto pronto per la prima edizione del «Tour dei Laghi», un evento esclusivo dedicato ad appassionati di auto, moto d'epoca e super car. Questa manifestazione rappresenta un'occasione imperdibile per gli amanti dei motori e delle bellezze paesaggistiche italiane. L'organizzazione è curata dall'associazione Terre Vere, che ha unito le forze con la Jolly Time. Il Tour dei Laghi nasce come un’affascinante evoluzione della storica 500Miglia Touring, che il prossimo anno celebrerà la sua XXVII edizione. Questo nuovo evento ha come filo conduttore la scoperta di alcuni dei laghi più incantevoli delle regioni Lombardia, Veneto e Trentino, tra cui rientrano i suggestivi laghi di Iseo, Idro, Garda, Ledro, Toblino, Molveno, Tenno e Cavedine. Le parole «Passione e Territorio»riassumono perfettamente lo spirito di questa manifestazione. La passione per i motori è il cuore pulsante dell’evento: sia che si tratti di affascinanti auto e moto d’epoca, sia di super car all'avanguardia, verranno portati per le strade autentici gioielli su quattro ruote. Durante il Tour dei Laghi saranno circa 50 i veicoli partecipanti, ognuno con una storia unica da raccontare. Le auto arriveranno nel luogo dell'evento, sul Lungolago Capponi di Clusane d’Iseo, sabato 19 ottobre alle ore 9:00 e rimarranno in sosta fino alle 10:00. In quel momento avverrà il solenne taglio del nastro, segnando l’inizio ufficiale del tour. Le vetture partiranno in direzione di Iseo, attraversando le incantevoli località di Polaveno, Gardone, Lodrino, fino a raggiungere Ponte Caffaro. Questa sarà non solo una celebrazione dei motori, ma anche un viaggio attraverso paesaggi mozzafiato, in un contesto che unisce natura e cultura. Per saperne di più chiamare il numero 030 3580187 o scrivere a info@jollyeventi.it.

Per famiglie

Il weekend in arrivo accoglie Gardaland Magic Halloween, una serie di esperienze inquietanti dedicate agli amanti del brivido, sia grandi che piccini. All’ingresso del parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona), venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 ottobre, le famiglie saranno accolte da «Welcome to Halloween», il rinnovato show di apertura con protagonisti colorati scheletri, pronti a dare il benvenuto a tutti. I viali del parco diventeranno il palcoscenico di avventure indimenticabili, con scenografie e animazioni che mescolano un pizzico di paura con tanto divertimento. I visitatori potranno immergersi in un grande set abitato da vampiri, zucche, fantasmi e pipistrelli, tutti pronti a regalare sorrisi... da brivido! Non mancheranno incontri ravvicinati e animazioni da paura, tra cui un drago scenografico che incanta sia i grandi che i piccoli, e la «Mostro Band», la band noir più simpatica che ci sia. Per coloro che cercano emozioni più intense, invece, impossibile perdersi i «Venerdì da Paura»: serate speciali, dalle 17:00 alle 22:00, durante le quali ogni angolo del parco si trasformerà in un universo spettrale, popolato da creature inquietanti e scenari spaventosi. Durante il periodo di Gardaland Magic Halloween, il Parco sarà aperto in via esclusiva per i venerdì (da paura) dalle 17:00 alle 20:00, e sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:00. È possibile acquistare qui il biglietto. Ingresso a partire da 39 euro. Per info: 045 644 9777.