Da «Grand Tour al Teatro Grande» alla cena a 50 metri d'altezza: cosa fare nel weekend

Un nuovo weekend estivo è alle porte, pronto a regalare tantissime occasioni di svago e divertimento. Ci sarà la possibilità di abbandonarsi a iniziative adrenaliniche come una cena sospesi a 50 metri d’altezza, oppure godere di una visita del tutto insolita tra le segrete del castello per scoprirne gli enigmi e i misteri. Non mancheranno gli spettacoli teatrali e tante mostre e visite guidate da non perdere. Qui di seguito una selezione di eventi promossa da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, che raccoglie le migliori iniziative del territorio.

Arte e cultura

Lo storico teatro bresciano di Corso Giuseppe Zanardelli, situato nel cuore del centro storico, presenta Grand Tour Teatro Grande, un percorso di visita condotto a più voci, direttamente dal personale del medesimo teatro. Gli ospiti saranno accompagnati alla scoperta della macchina teatrale e dei relativi spazi tecnici. Qui, infatti, sarà possibile visitare il Palco Reale, alcuni degli spazi localizzati dietro le quinte e, per la prima volta in un percorso di visita, il suggestivo Salone delle Scenografie. L’appuntamento è per venerdì 26 e sabato 27 luglio in due turni, il primo alle 14:30 e il secondo alle 16:30. Il biglietto intero costa 17 euro, l’ingresso ridotto (riservato agli Under 30) costa 12 euro; 10 euro il prezzo riservato ai gruppi composti da almeno 10 componenti. Gratuito, invece, per i bambini Under 7. Per saperne di più chiamare il numero 030 297 9311 o scrivere a info@teatrogrande.it.

Il Castello di Brescia accoglie tra le sue mura tutti coloro che desiderano lasciarsi stupire da Apertura straordinaria dei sotterranei del Castello di Brescia, una visita guidata di circa due ore realizzata in collaborazione con l’Associazione Speleologica Bresciana. Gli ospiti avranno modo di scoprire la storia, le leggende e i misteri custoditi all’interno della fortezza attraverso una visita delle segrete, situate sotto le torri, solitamente non aperte al pubblico. L’iniziativa è di livello base e quindi adatta a tutti, anche ai bambini più piccoli. Per partecipare è possibile scrivere via Whatsapp al numero 335487010 o inviare una mail a info@xtremeadventure.it precisando la data dell’esperienza, l’orario e il numero di partecipanti. Di seguito i turni previsti per la giornata di domenica 28 luglio: 10:00, 14:00 e 16:30. Il ritrovo è previsto almeno 15 minuti prima della visita al Bar Chalet, adiacente al parcheggio del Castello. Le quote di partecipazione si verseranno in loco. Si consiglia un abbigliamento sportivo, scarpe comode e una torcia (facoltativa; è sufficiente portare con sé il cellulare). Prezzi per l’esperienza: 12 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini.

La Sala Danze del MO.CA. Centro per le Nuove Culture di via Moretto 78 accoglie “DUAL RHYTHMS. Jazz, from faces to stage”, la mostra fotografica curata da Margherita Magnino e Carolina Zani che offre un’affascinante esplorazione del mondo jazz attraverso gli obiettivi di due rinomati fotografi: l’americano Jimmy Katz e l’italiano Luciano Rossetti. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Estensioni Jazz Club Diffuso – Slou soc.coop, rappresenta l’incontro tra due visioni artistiche differenti ma complementari per offrire ai visitatori una visione a 360 gradi del mondo jazz. Sono circa una sessantina le opere esposte, tra bianco e nero e colori, che mettono in luce i volti catturati durante le esibizioni sul palco, l’atmosfera vibrante e l’energia che accompagnano la vita di un jazzista. I musicisti sono colti nei loro momenti intimi: nei club, nelle strade, al lavoro, riflettendo in questo modo il processo di improvvisazione tipico di questo genere musicale. L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 27 luglio alle ore 18 ed è visitabile anche il giorno successivo, domenica 28 luglio, dalle ore 15:00 alle 19:00. L’ingresso intero costa 8 euro, il ridotto 5 euro. Per informazioni scrivere a info@morettocavour.com.

Sul territorio

Il Castello Malvezzi di via Colle San Giuseppe 1 ha in serbo un nuovo appuntamento davvero unico nel suo genere. Stiamo parlando di Dinner in The Sky, una cena/aperitivo sospesi nel vuoto a ben 50 metri d’altezza! A rendere ancora più magica questa esperienza con vista mozzafiato, il menù gourmet preparato dallo chef Alberto Riboldi. L’iniziativa con la formula aperitivo/afterdinner ha il costo di 125 euro; quella che prevede la cena, invece, 240 euro. Ecco le date e gli orari disponibili per le giornate di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 luglio: si comincia con un aperitivo su due turni, alle 17:00 e alle 18:00; la cena è invece disponibile alle 19:15 o alle 20:45; alle 22:00, infine, è previsto un afterdinner. È possibile consultare i menù delle varie formule tra cui scegliere direttamente sul sito, dove è anche possibile prenotare il proprio posto (la prenotazione è obbligatoria). Per info: 030 2004224, privato@castellomalvezzi.com.

Spettacoli, film e teatro

Nell’ambito della rassegna “Lune di Teatro”, il progetto culturale nato nel 2000 con l’intento di avvicinare più persone alla cultura del teatro e ai suggestivi luoghi del Lago di Garda e dintorni, arriva Anche per oggi non si muore, un tributo al mitico Giorgio Gaber sottoforma di teatro/canzone presso il cortile Palazzo Barbieri, in via Italo Barbieri 3 a Padenghe. Era l’autunno del 1970 quando veniva alla luce il Signor G., nato dalla mente e dal corpo di Giorgio Gaber. Un uomo qualunque, piccolo borghese, che nasce, lavora, si innamora, si diverte e poi forse muore. Un mix di contraddizioni, ripensamenti e luoghi comuni. La sua storia potrebbe essere quella di ognuno di noi, ed ecco quindi il senso di raccontarla: guardarci dentro e riflettere sulla società in cui viviamo. Durante lo spettacolo si ripercorreranno oltre trent’anni di canzoni e monologhi portati in scena da Gaber per raccontare il compromesso, la miseria e anche il ridicolo. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 26 e sabato 27 luglio alle 21:15. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria ai seguenti contatti: 329 2710963 – 3491183135, info@viandanze.com.

Domenica 28 luglio torna un nuovo appuntamento con L'Eden d'estate. Il cinema al museo al Parco del Viridarium – Museo Santa Giulia di via Musei 81/b. Alle 21:30 è prevista la proiezione del film di Pawo Choyning Dorji dal titolo C'era una volta in Bhutan. Nel 2006 il Bhutan diventa l’ultimo paese al mondo a connettersi a Internet e alla televisione, e ora è la volta del cambiamento più grande di tutti: il passaggio dalla monarchia alla democrazia. Per insegnare alla gente a votare, le autorità organizzano una finta elezione, ma gli abitanti del posto non sembrano convinti. In caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato presso la sala Nuovo Eden, in via Nino Bixio 9. Lo spostamento sarà comunicato entro le ore 20:00 del giorno stesso sui canali social del Cinema Nuovo Eden e sul sito ufficiale. Il prezzo è di 3,50 euro a persona. Per info: 030 8174600, info@nuovoeden.it.

Per famiglie

La giornata di sabato 27 luglio si prepara a relagare a grandi e piccini un breve trekking al Castello di Brescia, durante il quale sarà possibile osservare e scoprire piccoli antri naturali, luoghi segreti e ignoti, dove idealmente potrebbero nascondersi delle piccole creature. E perché, dunque, non provare a costruire loro delle misteriose e fatate porticine? Dopo l’attività fisica i bambini avranno modo di partecipare a un laboratorio dove dare libero sfogo alla loro creatività! L’appuntamento con Sul sentiero delle fate e degli gnomi è alle 10:30 presso l’Infopoint situato all’ingresso del Castello. L’attività durerà un’ora e mezza. Per informazioni chiamare lo 030 8174200 o scrivere a cup@bresciamusei.com. L’esperienza costa 8 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini.