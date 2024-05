Creare luoghi vivi, amati, attraenti: «Placemaking» è in edicola con il GdB

«Nella progettazione di uno spazio nuovo o nella sua ristrutturazione, è essenziale integrare in modo armonioso la dimensione fisica con quella umana». È su questo requisito che si basa «Placemaking» (Il Sole 24 Ore; pp. 224) di Valeria Lorenzelli. L’opera, vincitrice della seconda edizione del Premio letterario di saggistica economica e sociale de Il Sole 24 Ore, è in edicola con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più l’acquisto del quotidiano).

Il libro

Amministrazioni pubbliche, urbanisti, investitori privati e istituzionali devono adottare nuovi approcci per rendere le città più vivibili, inclusive e sostenibili, creando spazi vivi, amati, attraenti.

Partendo da questi requisiti, e basandosi su anni di ricerca, l’autrice porta avanti una riflessione sugli elementi che contribuiscono a definire gli spazi pubblici e sulle modalità che si possono adottare per contribuire al loro miglioramento, ricorrendo ai principi e agli strumenti di una pratica che negli ultimi decenni ha ispirato molti interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana di successo in tante parti del mondo ma che in Italia è ancora poco conosciuta e dibattuta: il «Placemaking».

Chi è Valeria Lorenzelli

Architetto, placemaking advocate ed esperta in district management. Ha sviluppato – tra gli altri – il distretto Uptown Milano. Dal 2017 è responsabile marketing e comunicazione, sviluppo prodotti EuroMilano. È vicepresidente e responsabile area mobilità quotidiana della Federazione italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab Italia).