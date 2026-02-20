Trekking, arte e poesia: gli eventi del weekend bresciano

Poesia, musica d’autore, spettacoli in dialetto, comicità intelligente e percorsi tra arte e paesaggio: il fine settimana si accende con una serie di proposte capaci di attraversare linguaggi e atmosfere diverse. Dagli incontri letterari ai concerti intimi, dal teatro brillante alle visite guidate tra lago e archeologia, il calendario offre occasioni per lasciarsi coinvolgere da storie, suoni e parole che parlano al pubblico in modi sempre nuovi. Di seguito una panoramica degli eventi in programma da venerdì 20 a domenica 22 febbraio segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Poesia e critica, un dialogo sul presente con Matteo Marchesini

Venerdì 20 febbraio alle 18.30 la Dogana Lebowski di Brescia ospita Poesia e critica - Ieri Oggi Domani: incontro con Matteo Marchesini, un appuntamento dedicato al rapporto complesso e affascinante tra poesia e critica. Protagonista della serata sarà Matteo Marchesini – critico e scrittore che guiderà il pubblico in una riflessione sugli intrecci tra creatività poetica, militanza intellettuale e stato della cultura italiana dal Novecento fino ad oggi – in conversazione con l’autore Massimiliano Peroni, libraio di Florville. Un confronto vivace e ricco di spunti, con riferimenti ai vari libri scritti da Marchesini, perfetto per chi ama la letteratura e desidera interrogarsi sul ruolo della poesia. Per informazioni: 340 5263688, courvalsrl@gmail.com.

«Metti in salvo l’autore», la musica che sceglie l’autenticità

Il Castello Oldofredi di Iseo ospita uno degli appuntamenti di Metti in salvo l’autore, una rassegna musicale che mette al centro la scrittura come gesto necessario e autentico. L’iniziativa, ad ingresso libero, è dedicata a quei musicisti, giovani e meno giovani, che vivono la canzone come un atto di verità, lontano dai circuiti del mainstream ma ricco di qualità artistica e coerenza espressiva. Ad aprire la rassegna, domenica 22 febbraio alle ore 17, sarà Mimmo Locasciulli con un concerto piano solo dal titolo Dove lo sguardo si perde. Un appuntamento intimo e raccolto, in cui la forza delle canzoni si affida esclusivamente alla voce e al pianoforte, per un pomeriggio di ascolto attento e partecipato in uno dei luoghi più suggestivi del lago d’Iseo. Per informazioni chiamare il numero 030 9869424.

Comicità in dialetto con «Una Vita Spericolata»

Sabato 21 febbraio alle ore 21 il sipario del Teatro Le Muse di Flero si apre su Una Vita Spericolata, spettacolo in dialetto scritto da John Comini, con la regia di Peppino Coscarelli e interpretato da Paola Rizzi. Torna così in scena il teatro umoristico e popolare di Paola Rizzi, che riporta sul palco la sua irresistibile signora Maria. Uno spettacolo che promette risate sincere e quell’immediatezza tipica del teatro dialettale, capace di raccontare con brio il lato più autentico e divertente della vita di tutti i giorni. Ingresso a 10 euro. Per info e prenotazioni: 380 5821973, prenotazioni.lemuse@gmail.com.

Maurizio Lastrico in scena al Teatro Santa Giulia

Venerdì 20 febbraio alle 20.45 il palco del Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino accoglie Sul lastrico, lo spettacolo di Maurizio Lastrico, inserito nella rassegna «Colpi di Scena». Stand up? Teatro? Cabaret? Provare a incasellarlo in una definizione è quasi impossibile. La solida formazione teatrale di Lastrico si intreccia con un’intensa esperienza nel mondo del cabaret, dando vita a uno stile personale che unisce scrittura raffinata, ritmo comico e uno sguardo acuto sull’essere umano. I biglietti sono disponibili a partire da 23 euro. Cliccare qui per i biglietti. Per informazioni scrivere a info.teatrosantagiulia@gmail.com.

Sirmione In Love: trekking urbano sul Lago di Garda

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, domenica 21 febbraio si svolgerà Sirmione In Love, un suggestivo itinerario di trekking urbano. Il percorso accompagna i partecipanti sulle tracce dei numerosi scrittori e poeti che tra Ottocento e Novecento hanno scelto Sirmione come rifugio dell’anima. Tra vicoli, scorci sul lago e angoli carichi di memoria, rivivono le parole e le emozioni di ospiti illustri come Ezra Pound, Ernest Hemingway, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre e Giosuè Carducci. La partecipazione alla visita guidata è gratuita, mentre l’ingresso alle Grotte di Catullo prevede un costo di 10 euro.Per informazioni sul programma e sul luogo di ritrovo visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. L’esperienza si svolgerà in due turni, alle 10.30 e alle 15.00. Per info e prenotazioni: scarponauti@gmail.com.

Pacifico: un viaggio in musica tra ricordi e sorprese

Domenica 22 febbraio alle ore 17.30, al Teatro Sant’Afra di Brescia, va in scena Pacifico, uno spettacolo che è prima di tutto uno stato d’animo. Un viaggio musicale che accompagnano il pubblico in una traversata ideale capace di partire dall’eleganza di Vittorio De Sica e spingersi fino alle atmosfere delle Hawaii, passando per le sonorità coinvolgenti di Harry Belafonte. Sul palco Aldo Bicelli dà voce ai brani accompagnandosi con ukulele e percussioni, mentre Davide Bonetti intreccia fisarmonica, cori, melodiche e percussioni, creando un intreccio sonoro ricco e avvolgente. Il costo del biglietto è di 12 euro. Per info: biglietteriasantafra@gmail.com, 392 9420173.