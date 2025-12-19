Cosa fare nel weekend: mostre, spettacoli e show natalizi

Questo weekend la città e i suoi dintorni si vestono a festa, tra musica, danza, teatro e magia natalizia. Le piazze di Brescia diventano palcoscenici urbani per spettacolari e performance itineranti, mentre il Dream Gospel Choir porta le voci di Harlem al Teatro Clerici. Chi ama la danza classica potrà lasciarsi incantare dal Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania di Iași, mentre le famiglie potranno dedicarsi ad esperienze interattive e laboratori che trasformano il Natale in un’avventura indimenticabile. Di seguito una lista di alcune delle iniziative più interessanti del weekend, selezionate da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Un itinerario di danza nel cuore di Brescia

Sabato 20 dicembre il centro storico di Brescia diventa palcoscenico di un itinerario di danza e micro laboratori che attraversa quattro piazze. Il cammino prende il via nel primo pomeriggio e accompagna il pubblico tra performance che dialogano con l’architettura, la luce e l’atmosfera invernale, trasformando ogni piazza in un piccolo quadro urbano. Alle 15.00 in Piazzetta Sant’Alessandro va in scena una performance di danza hip-hop e urban di Morgana Gnutti, seguita alle 15.30 in Piazzetta Tovini da una tappa di danza contemporanea. Alle 16.00 in Piazzetta Bruno Boni si lascia spazio alla danza classica con un’atmosfera ispirata allo Schiaccianoci. Il percorso si conclude alle 16.30 in Piazza Duomo con un assolo urban e contemporaneo di Erica Cadei. Ad arricchire il pomeriggio, due laboratori di movimento: alle 14.30 in Piazzetta Michelangeli “Riflessi di Neve” per bambini e alle 16.00 in Piazzetta Tovini “Segui la Stella”, un gioco itinerante aperto a tutti. La partecipazione è libera e gratuita.

Christmas Circus: emozioni senza fiato

Per tutto il fine settimana Brescia ospita uno degli appuntamenti natalizi più spettacolari e adrenalinici dell’anno: il Christmas Circus, lo show di Natale più spericolato del mondo. Il grande tendone colorato sarà allestito nell’Area Spettacoli Viaggianti di via Dario Morelli a San Polo, pronto ad accogliere famiglie e appassionati di grandi emozioni. Protagonista dello spettacolo è la celebre compagnia GRAVITY, che porta in scena un mix travolgente di acrobazie, motori e arti performative. Su un suggestivo palco acquatico si alternano piloti di moto freestyle, equilibristi, acrobati e illusionisti, in una successione di numeri spettacolari capaci di lasciare il pubblico senza fiato. Diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, lo show ha una durata di circa due ore e va in scena ogni giorno con doppio appuntamento, alle 17 e alle 21.

L’energia del gospel di Harlem a Brescia

Dopo il successo della scorsa stagione, il Dream Gospel Choir from Harlem torna a Brescia sabato 20 dicembre alle 21.15 al Teatro Clerici. Considerato uno dei gruppi più interessanti della scena gospel contemporanea, il coro unisce giovani voci della nuova generazione a interpreti storici di Harlem e a musicisti delle Chiese Nere di New York. Il concerto propone un repertorio che spazia dai grandi classici del gospel americano a brani soul e blues, fino a un medley natalizio che fonde tradizione e sonorità moderne. I tenori si sono esibiti per Papi, presidenti degli USA e per la Famiglia Reale, mentre le soprano hanno collaborato con artisti internazionali tra cui André Rieu, Ben Harper, Pharrell Williams. Biglietti disponibili su Ticketone e su Ticketmaster a partire da 26 euro più prevendita. Per info: 348 766 2688.

Cenerentola: la magia del balletto al Teatro Sociale

Domenica 21 dicembre il Teatro Sociale di Brescia ospita Cenerentola, uno dei grandi classici del balletto, portato in scena dal Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania di Iași, con due rappresentazioni: alle 15.30 e alle 20.30. Il balletto in tre atti, su musica di Sergej Prokof’ev e ispirato alla fiaba di Charles Perrault, racconta la celebre storia di Cenerentola tra magia, amore e riscatto. Le coreografie classiche di Cristina Todi, le scenografie fiabesche di Evgeni Gurenko e l’eleganza dei danzatori restituiscono tutta la poesia di una fiaba senza tempo, capace di incantare adulti e bambini e di rinnovare, attraverso la danza, il fascino eterno di Cenerentola. Biglietti disponibili presso la biglietteria del Teatro Sociale e Libreria Tarantola di via Porcellaga 4 o online. Per maggiori informazioni chiamare il numero 334 1891173 o scrivere a biglietteria@centroteatralebresciano.it.

Operazione Santa Claus: Natale nel Bosco dei Taxodi

Sabato 20 e domenica 21 dicembre il Bosco Taxodi a Paratico si trasforma in un luogo magico con Operazione Santa Claus, un’esperienza natalizia immersiva per bambini dai 4 ai 10 anni. Dalle 14.00 alle 17.00, la casetta della Pro Loco accoglie i piccoli visitatori in una favola interattiva guidata da un Elfo narratore, tra indizi, giochi e attività nel bosco, fino all’incontro con Babbo Natale, con foto ricordo e piccolo dono. Il biglietto costa 13 euro. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 379 1624652; camilla.sime@gmail.com.

Tra vinili e streaming: l’arte della musica in mostra

Per l’intero weekend la Galleria di Spazio Aref ospita la mostra “A Vendre! For Sale! Saldi Saldi Saldi”, un viaggio tra copertine di long playing a cura di Paesaggi tra i solchi: Ugo Buizza, Rinaldo Capra, Piero Tarantola e Sergio Zappavigna. L’esposizione racconta le contraddizioni e le tensioni tra musica e industria dello spettacolo, tra le etichette discografiche, i produttori e, oggi più che mai, il mondo dei social e delle piattaforme di streaming. Un intreccio di successi, insuccessi, censura e long sellers che racconta la musica come arte e come affare, tra contraddizioni, colpi di scena e imprevedibili risvolti commerciali. Durante il fine settimana è anche prevista una visita guidata a cura di Paesaggi tra i solchi, sabato 20 dicembre alle 17. La mostra invece è visitabile venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle 16 alle 19.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Galleria via email a info@aref-brescia.it o telefonicamente ai numeri 030 3752369 e 333 3499545.