Cosa fare nel weekend: da «Salò Botanica» ai laboratori di argilla formato famiglia

Ecco un nuovo fine settimana. Da venerdì 26 a domenica 28 aprile tantissime iniziative invaderanno il centro storico e la provincia proponendo mostre di fotografia in occasione dell’amatissimo Brescia Photo Festival, speciali concerti a lume di candela, laboratori di argilla per bambini e mostre dedicate ai fiori e alle piante. Nelle prossime righe abbiamo parlato di alcuni degli eventi più interessanti dei prossimi giorni; per l’elenco completo, invece, è sempre possibile visitare aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Un'altra Escape Room arriva in città e questa volta sarà il Museo di Santa Giulia a sorprendere i partecipanti con tanti indovinelli e enigmi. «Ora et Labora» è un’esperienza entusiasmante che prenderà il via proprio all’interno del suggestivo e antico Oratorio di Santa Maria in Solario, un luogo che racchiude, a sua volta, tanti misteri. Guidati da un game master, i giocatori dovranno collaborare con gli altri membri del gruppo in un percorso che offre quesiti relativi agli ambienti e alla regola benedettina che si praticava in questi luoghi. L’esperienza durerà 75 minuti ed è possibile partecipare da un minimo di due a un massimo di otto persone, di cui almeno una maggiorenne. Per i gruppi fino a sei persone il prezzo è di 150 euro; se la comitiva è composta da sette partecipanti, invece, il prezzo è di 160; 170 euro, infine, se si è in 8. Due i turni previsti per venerdì 26 aprile: alle 20 e alle 21:45. Per saperne di più chiamare il numero 030 8174200 o scrivere a cup@bresciamusei.com.

Sboccia nuovamente la primavera sul lungolago di Salò grazie a Salò Botanica, la mostra mercato dedicata ai fiori e alle piante. Sabato 27 e domenica 28 aprile, dalle ore 10 alle 22, il centro storico si riempirà di graziosi allestimenti verdi, con complementi d’arredo e il necessario alla manutenzione del giardino, senza dimenticare l’offerta di prodotti biologici e naturali e le realizzazioni dell’artigianato ecologico. Qui sarà possibile ammirare alcuni esemplari rari di cactacee, liliacee o sempreverdi e acquistare piante e fiori di ogni tipo. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni chiamare i numeri 0365 296827-834 o scrivere a turismo@comune.salo.bs.it.

Musica

La Villa Torreggiani di Rezzato, in via Giuseppe Garibaldi 45, accoglie Candel Castel, l’evento che trasporterà i presenti in uno scenario fiabesco. Sabato 27 aprile il grande ospite della serata sarà il Pianista praghese Pavel de Palma che, all’interno della villa illuminata come a un tempo, delizierà il pubblico con celebri colonne sonore. Il programma musicale è fatto di musiche da film e canzoni conosciute del repertorio pop contemporaneo: dai Guns ’n Roses agli Eagle con Hotel California, da Michael Jackson ai Queen con Bohemian Rhapsody, e molti altri ancora. Questo format intende rendere fruibile una nuova concezione di intrattenimento culturale, portando i visitatori nelle ville e nei castelli più belli del nostro Bel Paese per ascoltare dal vivo concerti di pianoforte, immersi nella luce soffusa delle candele. I concerti saranno due: il primo alle 20 e il secondo alle 22; nell’attesa sarà possibile visitare i Musei della Villa accompagnati da una guida. Cliccare qui per acquistare il biglietto online e per conoscere il programma dettagliato dell’apertura straordinaria della villa. Per informazioni chiamare il numero: 380 9019371.

Spettacoli, film e teatro

Per l’intero fine settimana lo Spazio Allori di Poncarale, in via XXIV Maggio 1, accoglie Archivio privato - Tracce di Danza, Musica, Arte e Sapori, la prima edizione del progetto promosso e realizzato da Circuito Claps con il sostegno del Comune di Poncarale, dei Colli dei Longobardi Strada del Vino e dei Sapori e della Provincia di Brescia; con la collaborazione di Yoy Performing Arts e Spazio Allori. In arrivo, dunque, tre giornate da vivere insieme a importanti compagnie nazionali, pronte a proporre esperienze coinvolgenti grazie alle incredibili performance che si svolgeranno tra gli spazi della villa: il giardino, il portico, il vigneto, il loggiato e le sale interne. Tantissimi gli spettacoli che andranno in scena da venerdì 26 a domenica 28 aprile e che parleranno ai presenti attraverso l’arte. Non mancheranno, infine, momenti di convivialità. Il calendario di venerdì 26 e sabato 27 aprile, infatti, propone un brinner - parola che deriva dalla fusione di «breakfast» e «dinner» e che permette di mangiare a cena ciò che solitamente si consuma a colazione - alle ore 20 e un brunch, domenica 28 aprile alle 12:30, a cura di 2S Food Production e Officina Event. L’ingresso giornaliero costa 20 euro (inclusivo di brinner e brunch). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 030 8084751 o inviare una mail a segreteria@claps.lombardia.it. Per il programma dettagliato degli spettacoli o per le prenotazioni online visitare il sito.

Arte e cultura

Le Sale dell’Affresco del Museo di Santa Giulia ospitano Gabriele Micalizzi - Legacy Materia-Storia-Identità, la mostra che propone un emozionante viaggio attraverso le immagini di uno dei più importanti reporter di guerra degli ultimi anni. Inserito tra gli appuntamenti più attesi del Brescia Photo Festival, l’esposizione raccoglie 50 scatti, tra cui sarà possibile trovarne alcuni inediti e ideati attraverso tecniche poco convenzionali. Il progetto è realizzato in collaborazione con Freccianera Fratelli Berlucchi, main partner dell’iniziativa, che ha messo a disposizione anche gli spazi della sua cantina a Borgonato di Corte Franca per accogliere una side-exhibition del fotografo, visitabile dal prossimo 3 maggio e intitolata Legacy 2 I testimoni. I lavori di Micalizzi si concentrano sull’analisi e sulla rappresentazione della condizione sociale degli individui e del loro rapporto con il contesto che abitano. Si occupa, inoltre, di fotografia di guerra documentando la Primavera Araba in Tunisia e in Egitto, oltre a indagare il tema della criminalità milanese, la distruzione lasciata dall’Isis, le rotte dei migranti tra Libia e Tunisia e molte altre tematiche. Può vantare numerose pubblicazioni su prestigiose e illustri testate giornalistiche nazionali e internazionali: da «The New York Times» a «The Guardian». L’ingresso è libero e gratuito. La mostra è visitabile venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 aprile dalle 10 alle 18. Per maggiori informazioni chiamare i numeri 030 2977833-834 o scrivere a cup@bresciamusei.com.

Al Museo di Santa Giulia è tutto pronto per Giorni di festa all’insegna del Brescia Photo Festival | speciali visite guidate, un’occasione, proprio in concomitanza del lungo weekend festivo, per andare alla scoperta delle tre mostre della nuova edizione del festival fotografico che ogni anno appassiona moltissimi cittadini bresciani e non solo. Si partirà dalla visita alla mostra Franco Fontana. Colore, per poi passare a Maurizio Galimberti. Brescia, Piazza Loggia 1974 e concludere con una veloce panoramica all’esposizione Gabriele Micalizzi. Legacy. L'appuntamento previsto nel corso di questo fine settimana è per domenica 28 aprile alle 15. Il ritrovo è previsto presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia, in via dei Musei 81/b. L’esperienza durerà circa un’ora e mezza e il costo è di 13 euro a persona. Per prenotare l’attività rivolgersi al Centro Unico Prenotazioni, attivo dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00, ai seguenti contatti: 030 2977833-834, cup@bresciamusei.com.

Per famiglie

Libreria Tarantola 1899, situata in via Porcellaga 4, ha organizzato un nuovo evento dedicato alle famiglie dal titolo Lettura e laboratorio per bambini, in agenda per sabato 27 aprile. Il programma prevede un momento di lettura seguito da un laboratorio per i più piccoli, adatto ai bambini dai 4 anni in su, a cura della libraia Lisa. Per partecipare all’evento, che si svolgerà in due turni, uno alle 10:30 e uno alle 16, è richiesta la prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail libreriatarantolabrescia@gmail.com, chiamando lo 030 49300 oppure tramite Whatsapp al numero 366 2619373. Le letture pensate per intrattenere i piccoli ospiti sono «La mosca gentile», una storia delicata e poetica che dà valore a ogni forma di gentilezza, e «La domenica di Monsieur Claquette», un racconto tenero che parla dell’essere innamorati, un magico sentimento che colpisce a ogni età. Il costo per la partecipazione, che include anche una gustosa merenda, è di 8 euro.

Anche il Castello di Brescia accoglie, tra le sue mura, un appuntamento formato famiglia. Stiamo parlando di Catturare un volto, domenica 28 aprile alle 15:30. Per l’occasione sarà allestito un vero e proprio atelier dove sperimentare la pratica della scultura. Affondando le mani nell’argilla i partecipanti potranno dare libero sfogo alla loro creatività per dare vita a delle splendide opere d’arte tridimensionali. Il ritrovo è previsto presso l’Infopoint del Castello. Il costo è di 8 euro a persona, sia per gli adulti sia per i bambini. Per prenotare rivolgersi ai seguenti contatti: 030.8174200 cup@bresciamusei.com.