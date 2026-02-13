Gli eventi del weekend bresciano tra gusto, tradizioni e comicità

Sarà un fine settimana ricco di proposte quello che attende il territorio bresciano, tra nightlife, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e appuntamenti per tutti i gusti. Si passa dalle travolgenti serate di cabaret a originali percorsi sensoriali per celebrare San Valentino tra vino e gusto, fino alla scoperta della memoria cittadina con la mostra fotografica dedicata alla Fiera di San Faustino. A completare il programma, un Carnevale immerso nella natura in compagnia di simpatici alpaca, tra giochi e momenti di convivialità per grandi e piccoli. Di seguito un’anteprima delle iniziative in programma da venerdì 13 a domenica 15 febbraio segnalate dall’agenda online del Giornale di Brescia.

Carnevale in fattoria tra alpaca, giochi e divertimento

Domenica 15 febbraio l’Agriturismo La Casa del Vento di Bedizzole ospita Carnevale “bestiale” in fattoria: una giornata per famiglie dedicata a celebrare la festa più pazza dell’anno. Protagonista dell’evento sarà la sfilata con gli alpaca, un momento pensato per stupire i più piccoli, che potranno passeggiare in costume accanto a questi animali dolci e curiosi. Durante la giornata non mancheranno animazione, truccabimbi, giochi a premi e una caccia al tesoro nel verde. Spazio anche al gusto, con pranzo a buffet e merenda a base di prodotti a km 0. L’evento si svolgerà all’aperto (in caso di maltempo sarà annullato) e i posti sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alessandro al 335 487010 o scrivere a info@xtremeadventure.it.

Al Circus Beatclub tanti super guest

Venerdì 13 febbraio il Circus Beatclub di Brescia accoglie Friday Fiesta x Panorama, con protagonista la dj e producer Cristina Lazic. Nome affermato della scena elettronica internazionale, Lazic propone un sound che spazia tra house e tech house. Sabato 14 febbraio il locale si trasforma con Crush Humble Night: ospite speciale è Finesse, artista e producer tra le figure più influenti dell’urban italiano, tra i protagonisti nella crescita del rap contemporaneo nel nostro Paese. Domenica 15 febbraio si prosegue con l’hip hop di Rehab – Carnival Night. Per info: 333 2105400, info@circusbeatclub.com.

Le grandi canzoni d’amore risuonano al Teatro Santa Giulia

Il Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino ospita, sabato 14 febbraio alle 18.00, Le più belle canzoni d'amore... a San Valentino, uno spettacolo pensato per tutti gli innamorati. L’Orchestra Unixono propone un viaggio emozionante tra alcune delle più celebri canzoni d’amore di sempre. A rendere ancora più speciale il concerto è la partecipazione straordinaria del soprano Elena Camo, affiancata dalla direzione del maestro Nicola Ferraresi. Il programma attraversa generazioni e stili diversi, intrecciando melodie senza tempo. I biglietti sono disponibili online a partire da 22 euro in prevendita. Per saperne di più scrivere a info.teatrosantagiulia@gmail.com.

«Eros nel Calice», San Valentino tra gusto e sensi

Sabato 14 febbraio alle ore 20.00 l’Azienda Agricola La Guarda di Muscoline, ospita Eros nel Calice, un’esperienza pensata come un percorso di gusto, incontro e piacere guidato dalla psicologa Federica Andreis. I partecipanti saranno accompagnati in un viaggio sensoriale e relazionale in cui l’eros viene esplorato come energia vitale, occasione di connessione e scoperta, in un clima conviviale e leggero. Ogni assaggio sarà scandito da brevi momenti di riflessione e condivisione, per trasformare la degustazione in un’esperienza che coinvolge non solo il palato, ma anche le emozioni. Per conoscere il menù dedicato all’amore visitare la pagina di aBrescia dedicata all’evento. Il costo di partecipazione è di 60 euro. Per info e prenotazioni: 338 8405647.

San Faustino in mostra: trent’anni di Fiera negli scatti d’archivio

Un viaggio nella memoria collettiva della città attraverso le immagini della sua festa più amata. Al Museo Nazionale della Fotografia di Brescia apre al pubblico la mostra “La Fiera di San Faustino nel tempo 1980-2010”, visitabile dal 14 febbraio fino all’8 marzo 2026, con ingresso libero. L’inaugurazione è in programma sabato 14 febbraio alle ore 17.00. L’esposizione raccoglie una selezione di fotografie scattate nell’arco di trent’anni, dal 1980 al 2010, che raccontano la Fiera Patronale così come è stata vissuta da intere generazioni di bresciani. Dettagli che raccontano non solo l’evoluzione della città nel tempo, ma anche la continuità di uno spirito che resta immutato, quello di una festa che unisce e crea comunità. La mostra è visitabile domenica 15 febbraio dalle 16.00 alle 19.00. Ingresso a 12 euro.

Big Comedy Ring Show: al Santa Giulia una sfida a colpi di risate

Venerdì 13 febbraio alle ore 21.00 il Teatro Santa Giulia di Villaggio Prealpino ospita il Big Comedy Ring Show, uno spettacolo che porta sul palco alcuni dei volti più amati di Zelig e Colorado, con la partecipazione di Beppe Braida. Il format è quello di una vera e propria “sfida” comica: i protagonisti si alternano tra monologhi, improvvisazioni e battute serrate, con un unico obiettivo: conquistare le risate e gli applausi del pubblico. Un format innovativo nel panorama del cabaret, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. I biglietti sono disponibili in prevendita a partire da 30 euro su Ticketone. Per info: info.teatrosantagiulia@gmail.com.

Spaidermen: uno spettacolo per riflettere su bullismo e libertà

Venerdì 13 febbraio alle 18.30, al Teatro Borsoni di via Milano, nella Sala L’Isola che non c’è, va in scena Spaidermen, uno spettacolo dedicato ai ragazzi dai 14 anni in su. Lo spettacolo affronta temi profondi come il bullismo, la libertà e il diritto di essere sé stessi, alternando momenti di comicità e dramma. I cattivi sono a volte buoni e i buoni portano con sé un po’ di cattiveria, proprio come nella vita reale. Prodotto nell’ambito di Trame – Festival Internazionale di Teatro per le Nuove Generazioni, Spaidermen porta sul palco linguaggi innovativi e performance inusuali, pensati per coinvolgere adolescenti e giovani spettatori. Biglietti a partire da 7 euro; prenotazione obbligatoria. Clicca qui per acquistare i biglietti online. Per informazioni chiamare il numero 030 46535 o scrivere a stagioni@teatrotelaio.it.