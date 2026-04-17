Nel weekend: musica, teatro, cene culturali e molto altro

Brescia si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici diversi, tra teatro, musica, arte e momenti dedicati alla scoperta di sé. Un calendario variegato che attraversa linguaggi e sensibilità, passando dai miti dell’antica Grecia alle esperienze immersive, attraversando tradizioni, fotografia, danza e benessere interiore. Occasioni pensate per emozionare, divertire e far riflettere, trasformando la città in un palcoscenico diffuso dove cultura e intrattenimento si intrecciano. Gli eventi descritti sono selezionati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia.

Un viaggio tra i miti per scoprire se stessi

Sabato 18 aprile alle 20.30 il Teatro Sociale di Brescia ospita una serata speciale: Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci, il nuovo progetto teatrale di Enrico Galiano. Una lezione-spettacolo ironica e coinvolgente che accompagna il pubblico in un viaggio affascinante tra le storie dell’antica Grecia. Attraverso il racconto di miti, Galiano esplora temi come talento, vocazione e ricerca del proprio posto nel mondo, invitando il pubblico a riconoscere i propri desideri più profondi. Con uno stile brillante che intreccia leggerezza e riflessione, lo spettacolo alterna momenti divertenti a spunti più intensi. I biglietti sono disponibili anche online.

Il Teatro Borsoni ospita The Other Side

Per tutto il weekend il Teatro Borsoni accoglie The Other Side, uno spettacolo inserito nella 52ª Stagione di prosa del Centro Teatrale Bresciano. Sul palco Elisabetta Pozzi, Gigio Alberti e Giuseppe Sartori, diretti dalla regista Marcela Serli, danno vita al testo sorprendente di Ariel Dorfman. Tra toni grotteschi e situazioni paradossali, lo spettacolo mescola tragedia e ironia, offrendo una riflessione potente e attuale sul significato dei confini e sulle conseguenze che questi hanno sulla vita delle persone. Un racconto intenso e originale, capace di far sorridere e allo stesso tempo di interrogare lo spettatore. Le repliche sono previste venerdì 17 e sabato 18 aprile alle 20.30, con appuntamento pomeridiano domenica 19 aprile alle 15.30. Biglietti disponibili anche online a partire da 18 euro.

Creatività e colori per i più piccoli in piazza Vittoria

Sabato 18 aprile, dalle 15.00 alle 18.00, Piazza Vittoria si anima con Vittoria in movimento, un pomeriggio dedicato alla creatività e al gioco pensato per bambine e bambini di tutte le età. L’iniziativa, a ingresso libero, propone laboratori artistici coinvolgenti all’aria aperta come «Crea il tuo collage», un’attività che invita a dare spazio alla fantasia realizzando decorazioni su pellicole adesive, da applicare a una grande struttura in legno allestita nel cuore della città. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio all’insegna della creatività, della condivisione e del divertimento, riscoprendo la piazza come spazio di incontro e partecipazione.

Tra sapori, musica e racconti: la cena diventa esperienza

Venerdì 17 aprile, negli spazi de I Giardini di Dafne, prende il via un nuovo ciclo di “cene culturali”, un format che unisce convivialità e narrazione. Immerso nel Parco delle Tre Ville di Palazzolo sull'Oglio, l’appuntamento inaugura una rassegna che proseguirà nei mesi successivi, trasformando la cena in un viaggio tra culture, storie e tradizioni. La serata, con inizio alle 19.30, unisce musica dal vivo, letture e cucina, dando vita a un mosaico di vicende storiche dei popoli più significativi dell’area del Mediterraneo. Protagoniste sono le voci femminili con il progetto musicale Zarièl “Le strade di polvere”, che si intrecciano alle letture proposte dagli interpreti di Equi.Voci Lettori. Consigliata la prenotazione: info@igirasoli.eu, 338 8006656.

Tra epica e risate: Cevoli riscrive il mito

Venerdì 17 aprile alle 21.00 il Teatro Politeama di Manerbio ospita Figli di Troia, il nuovo monologo scritto e interpretato da Paolo Cevoli per rileggere in chiave contemporanea il leggendario viaggio di Enea, intrecciandolo ad altri viaggi che hanno segnato l’immaginario collettivo e la storia, spaziando da Cristoforo Colombo fino a personaggi della tradizione popolare e familiare. Il risultato è uno spettacolo brillante, capace di alternare comicità e riferimenti colti, dove il mito diventa occasione per sorridere e guardare con occhi nuovi alle proprie origini. Per info chiamare il numero 030 938 1567.

Un viaggio interiore tra energia e consapevolezza

Venerdì 17 aprile alle 18.30 il Teatro Der Mast ospita una nuova edizione di Magia a Teatro, un appuntamento dedicato al benessere interiore e alla scoperta di sé. L’ingresso è libero e l’iniziativa si sviluppa come un percorso tra diverse pratiche olistiche ed energetiche, offrendo ai partecipanti molteplici strumenti di introspezione: dalle campane tibetane alla lettura di tarocchi, fino alla numerologia. Non mancheranno momenti dedicati a pratiche come la lettura dell’iride, dei fondi del caffè e della mano, pensate per stimolare la riflessione personale. Durante la serata sarà inoltre possibile partecipare a un apericena. Per informazioni e prenotazioni: 331 1664408, info@dermast.it.

Le emozioni del tango argentino arrivano al Teatro Sant’Afra

Domenica 19 aprile il Teatro Sant'Afra ospita Buenos Aires Tango Emotion, uno spettacolo che trasporta il pubblico nel cuore dell’Argentina attraverso musica, danza e tradizione. In scena con due repliche, alle 11.00 e alle 17.00, lo show promette un’esperienza intensa, dove l’eleganza del tango si intreccia con l’energia del folklore gaucho. Protagonisti alcuni tra i nomi più prestigiosi del panorama internazionale, come Sebastián Jiménez e Raquel Makow, affiancati da altre coppie di grande talento. La componente musicale è affidata al Cuarteto Pichuco, con la voce intensa di Martín Troncozo. Infine, l’autentico spirito Gaucho, con la potenza e l’abilità delle Boleadoras del maestro Klaudio Falcón. Qui i biglietti. Per saperne di più: 392 942 0173, info@improaccademia.it.

La street photography di Bruce Gilden arriva a Brescia

Arriva a Brescia un grande progetto espositivo dedicato a Bruce Gilden, tra i pionieri della street photography, protagonista di una doppia mostra diffusa tra il Museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo. Fulcro del progetto è A closer look, allestita al Museo di Santa Giulia: circa ottanta fotografie concentrate sulla serie Faces (2013-2024), una potente sequenza di ritratti realizzati in diverse città del mondo. Il progetto prosegue alla Pinacoteca Tosio Martinengo con Grace / Grazia. Bruce Gilden per Raffaello, un’installazione site-specific dove il fotografo reinterpreta il concetto di “grazia”. Cliccare qui per i biglietti. Per info: 030 8174200, cup@bresciamusei.com.