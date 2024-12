Corsi di uncinetto, mercatini e visite guidate: gli eventi del weekend

Erika Bertoloni

Tra appuntamenti solidali e concerti, mostre, film e acrobati del Cirque du Soleil, il fine settimana bresciano è davvero ricco

5 ' di lettura

La Biblioteca UAU ospiterà dei corsi gratuiti di uncinetto © www.giornaledibrescia.it

Il fine settimana in arrivo promette di essere ricco di iniziative imperdibili per tutti coloro che desiderano immergersi nell'atmosfera natalizia, ma anche scoprire nuove attività creative e solidali. Tra laboratori di uncinetto per riscoprire la bellezza della manualità, mercatini solidali che uniscono il piacere dello shopping alla possibilità di fare del bene o eventi pensati per condividere insieme la magia del Natale, il weekend non lascerà nessuno deluso. In questo articolo abbiamo raccon