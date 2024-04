Corse solidali, illusionismo teatrale e Slow Food: cosa fare nel weekend

Gli eventi di questo nuovo fine settimana rappresentano delle piacevoli occasioni per godere delle proprie passioni. Partecipando alle iniziative in programma per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile, infatti, conosceremo nuovi luoghi del bresciano, apprezzeremo tante bontà culinarie e, perché no, avremo anche modo di fare della sana attività sportiva. Ci sarà anche spazio per gli spettacoli a teatro rivolti alle famiglie o per gli appuntamenti in fiera dedicati all’universo femminile. Per restare aggiornati su tutte le iniziative in svolgimento consultate aBrescia, l’Agenda online del Giornale di Brescia.

Sul territorio

Palazzo Lechi - Torre Civica di Calvisano, in via Lechi 3, accoglie Sagra di Primavera, l’iniziativa ispirata alla stagione della speranza e della rinascita. Sabato 20 e domenica 21 aprile saranno giornate allegre e gioiose tra gastronomia e cultura. Il paese, infatti, sarà in festa principalmente per due iniziative: l’apertura della torre civica e la visita, per la prima volta nella storia di Calvisano, all’ala museale del Palazzo Lechi. Ovviamente non può mancare lo street food tra fritti, focacce, panini farciti, supplì e tante altre prelibatezze, ottime per accompagnare i visitatori lungo le loro passeggiate fra le splendide stradine del borgo. A fare da contorno ci saranno anche mostre d’arte, spettacoli, mercatini e intrattenimento. Dalle 10:30 alle 18:30 sarà possibile visitare, in via del tutto eccezionale, Palazzo Lechi e la torre Civica mentre, per la serata di sabato, in programma «fontane danzanti» ai piedi della Torre. L’ingresso alla sagra è libero. Per informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: 340 8505381, info@fuoriporta.org.

Al Castello di Padernello di Borgo San Giacomo, in via Cavour, torna uno dei mercati più amati dai bresciani. Stiamo parlando del Mercato della Terra di Padernello, in programma per domenica 21 aprile dalle 9 alle 18. Questo progetto Slow Food è diventato luogo di alleanze e scambi volti a promuovere un’economia locale diversa che si faccia promotrice di cibo buono, pulito e giusto. Qui sarà possibile trovare, oltre ai produttori della Bassa Bresciana, anche produttori provenienti da territori confinanti e non, piccoli trasformatori, artigiani del cibo, presidi, prodotti dell’Arca del Gusto: questa rete amplia la gamma di cibi offerti ed arricchisce il mercato di identità culturali diverse. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni chiamare il numero 030 9408766 o scrivere una mail a info@castellodipadernello.it.

Il Brixia Forum si prepara a dare il benvenuto a Cosmodonna, in programma per venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 aprile, dalle 9:30 alle 19. Il salone rivolto al pubblico femminile è intenzionato a coinvolgere le visitatrici in un’esperienza sensoriale a 360 gradi per scoprire, imparare, divertirsi e acquistare in fiera alcune delle più innovative creazioni in tema di bellezza, moda sartoriale, scarpe, gioielli, profumi e oggettistica. I biglietti sono disponibili online, al prezzo di 12 euro, oppure direttamente in fiera a 14 euro. I bambini sotto i 10 anni, invece, entrano gratis. Con lo stesso biglietto è inoltre possibile visitare gratuitamente CosmoGarden, la manifestazione fieristica per eccellenza dedicata alla progettazione, realizzazione, arredo e manutenzione degli spazi verdi indoor ed outdoor. Per maggiori informazioni chiamare i numeri 030 3725259-367 o scrivere a brixiaforum@probrixia.camcom.it.

Outdoor

Il divertimento abbraccia lo sport in occasione di Corsa Solidale Elnòs Run, una manifestazione in programma per venerdì 19 aprile alle ore 18. Tale progetto supporta la realizzazione di una nuova biblioteca comunale con l’obiettivo di renderla più accessibile. Il focus, dunque, è sostenere la progettazione e l’arredamento della nuova struttura Comunale di Roncadelle e favorirne l’accesso a persone con disabilità. L’evento in arrivo si rivolge sia ai runner sia a chi ama le passeggiate attraverso due diversi percorsi: il primo si sviluppa su una lunghezza di 8,5 chilometri e il secondo, più breve, è lungo 5 chilometri. Il ritrovo è previsto alle ore 18 presso il piazzale del parcheggio esterno del Meeting Place. Qui, i partecipanti potranno assistere all’intrattenimento musicale di Radio Bresciasette e partecipare al riscaldamento a cura di B4Fit, fitness club di Concesio. La corsa avrà inizio ufficialmente alle 19:30 e si concluderà con la premiazione dei 12 vincitori (prime 3 donne classificate sul percorso lungo e corto, primi 3 uomini classificati sul percorso lungo e corto), i quali riceveranno come premio kit sportivi da parte di Sportland, Uyn e Mico. Ai primi mille adulti e 200 bambini iscritti, inoltre, sarà consegnato uno strepitoso pacco gara con una t-shirt tecnica e una gymsac personalizzata, oltre a gadget, ingressi omaggio e altro ancora. La quota di iscrizione alla corsa, da devolvere alla Biblioteca, parte da 5 euro. È possibile iscriversi alla competizione presso l'Infopoint di Elnòs Shopping, oppure presso la biblioteca e il centro sportivo di Roncadelle, negli orari di apertura. Per informazioni più dettagliate consigliamo di consultare il sito oppure chiamare il numero 370 1122669.

Per famiglie

Il Cinema Teatro Lolek di Rezzato, in via Tommaso Alberti, 8, accoglie Hercules: un vero eroe - Il musical, in programma per sabato 20 aprile alle 20:45 e per domenica 21 aprile alle 16:30. Il progetto è liberamente ispirato all’omonimo cartoon Disney del 1997 «Hercules, un vero eroe». Non è la forza fisica a decretare un eroe, bensì la forza del suo cuore. È da questa considerazione che le due registe Gisella Brunetti e Valentina Gusmeri hanno ideato lo spettacolo volto a raccontare quanto sia importante la realtà che ci circonda rispetto alla nostra identità: Ercole, interpretato da Lorenzo Stabile, sospeso tra due mondi distanti, il divino e l’umano, impara ad avere fiducia in sé stesso, affrontando le sue debolezze e decidendo il suo destino. Il biglietto, del costo di 15 euro, è disponibile su Liveticket oppure direttamente alla biglietteria del teatro Lolek.

Il Teatro der Mast di via Giosuè Carducci, a Brescia, ospita IncantAzioni, la rassegna magica di illusionismo teatrale che sfiderà la percezione della realtà e guiderà gli ospiti lungo un viaggio unico nel mondo dell'incanto e della meraviglia. L’appuntamento, in programma per domenica 21 aprile alle 16, si intitola Festival dell’illusionismo, presentato da La Corte dell’illusione. Si tratta di uno spettacolo rivolto alle famiglie e adatto a un pubblico di tutte le età che ci condurrà verso il mondo della prestigiazione. In scena un menù di illusionismo davvero ricco: dalla manipolazione ai giochi per bambini, dalla magia al mentalismo. Questo è ormai diventato un appuntamento fisso per chi ama l’illusionismo. Ogni anno, infatti, il format propone show esilaranti presentati da alcuni ospiti illustri: Silvan, Tony Binarelli, Alexander, Raul Cremona ed Erix Logan. Spetterà a Alex Rusconi, stimato prestigiatore, scrittore e presidente dell'associazione, presentare questa straordinaria serata. Il biglietto intero costa 12 euro, 10 il ridotto rivolto a associati Corte dell'Illusione o ContaminAzioni e minorenni. Per informazioni aggiuntive chiamare il numero 392 489 0202.

Spettacoli, film e teatro

Al Teatro Centro Lucia di Botticino, in via Dante 15, arriva un ospite davvero eccezionale. Sabato 20 aprile alle 21 andrà in scena Giacomo Ferrara che si esibirà in Prima Nazionale nel suo spettacolo «Diario di un pazzo» per la regia di Alessandro Prete. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Nikolaj Vasilevic Gogol, vede come protagonista Aksentij Ivanovic Propiscin, un ragazzo che confonde le immagini della sua mente con la realtà che lo circonda: chiunque egli voglia essere lo diventerà e in qualunque luogo voglia trovarsi ci si troverà. È così che gli spettatori potranno intraprendere un viaggio nella mente di un uomo, con tutte le sue paure e i desideri più profondi. A riportare lo spettatore alla cruda normalità, infine, ci penserà un finale davvero toccante. Per le prenotazioni rivolgersi al numero: 334 6374447.