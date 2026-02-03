«Contaminazioni teatrali», 5 incontri per raccontare il presente

Teatro e non solo: generi e linguaggi diversi in dialogo per la nuova edizione della rassegna «Contaminazioni teatrali» che, in continuità con la felice esperienza dello scorso anno, prende a tema: «Sguardi al presente fra leggerezza e profondità».

Dal 18 febbraio al 27 maggio cinque appuntamenti nei teatri cittadini Mina Mezzadri e Renato Borsoni confermano e consolidano la collaborazione tra l’associazione culturale ContaminAzioni e il Centro teatrale bresciano. In combinazione tra leggerezza di tratto e profondità di pensiero, dando spazio alle emozioni e valorizzando l’ironia, anche con il ricorso a videoproiezioni immersive, la rassegna guarda al nostro presente mettendo in apertura e in chiusura due spettacoli corali.

Il cartellone

Con «La cucina» di Arnold Wesker, il 18 febbraio alle 20.30 al Teatro Mina Mezzadri di contrada S. Chiara 50/A tredici attori della compagnia I Bravi, diretti da Francesco Buffoli e Daniele Bottini, propongono in scena la sorprendente attualità di un testo ambientato nell’Inghilterra del dopoguerra. Con le due pièce di Edoardo Erba in locandina per il 10 e il 31 marzo, sempre al Mezzadri, si entra in una dimensione più raccolta, rivolta alle dinamiche relazionali tra persone. Il primo dei due atti unici, in vicinanza alla Giornata internazionale della Donna, prende i toni di una commedia noir, nel confronto tra i due personaggi femminili di «Rosalyn (La vera natura)», tra ironia, complicità e tensione.

Il 31 marzo con «Maratona a New York» si mettono invece fianco a fianco due personaggi maschili, in una corsa reale e simbolica che attraversa ricordi e paure, sogni e disillusioni.

La peculiare attenzione dei promotori alla pluralità del potenziale pubblico riserva un appuntamento speciale alle famiglie nel pomeriggio di domenica 10 maggio, Festa delle mamme. Alle 16.30 al Teatro Renato Borsoni di via Milano il Festival dell’Illusionismo coinvolge magia classica, mentalismo scientifico ed emozionale, poesia visiva e comicità, a cura de La Corte dell’Illusione, con la regia di Davide Capuano e la direzione artistica di Alex Rusconi.

La produzione

Per lo spettacolo conclusivo del 27 maggio al Teatro Mina Mezzadri, Francesco Buffoli e Daniele Bottini portano al debutto una rivisitazione del teatro e dei temi di Luigi Pirandello. «Così è (Sempre se vi pare)» è la nuova produzione della compagnia: allestimento corale con undici attori alla riscoperta di nuove risonanze per i temi pirandelliani delle apparenze e della relatività soggettiva, nei nostri tempi così improntati da processi mediatici.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita nei canali del Ctb (informazioni sul sito del centro teatrale bresciano ) a 15 euro con riduzione a 10 (biglietto per il singolo spettacolo); 55 e 35 euro per cinque spettacoli, 35 e 25 per due spettacoli.