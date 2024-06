Con «Binario Sipario» si recita in Stazione

Due «fermate» bresciane per «Binario Sipario», progetto ideato dalla compagnia teatrale bresciana Centopercento Teatro, con la collaborazione di Rete Ferroviaria Italiana, pensato per alcune stazioni ferroviarie scelte tra la Regione Lombardia e la provincia di Novara. Obiettivo: la riqualificazione culturale delle aree afferenti alle stazioni, attraverso azioni performative.

Giovedì 20 giugno l’azione si intitolerà «Vita Nuova»: alle 19, ritrovo in Stazione con visita guidata; alle 19,45 spettacolo di teatro, acrobatica aerea e canzone sotto il portico della Stazione. A cura di associazione «Arnaldo da Brescia» e Centopercento Lab. Biglietto 7 euro per visita, spettacolo e posto a sedere.

Con il sostegno del Comune di Brescia. «Vita Nuova», regia di Chiara Cervati, è con Antonio Panice e Monica Vitali (durata 55 minuti). Un Dante adolescente ed inesperto alle prese con l’amore.

Il secondo appuntamento sarà il 18 luglio con «Ecco colei che tutto ’l mondo appuzza», con Antonio Panice e Alberto Forino: alle 19, ritrovo in Stazione e visita guidata; alle 19,45 incursione dantesca sotto il portico della Stazione. Biglietto 7 euro per visita, spettacolo e posto a sedere.

Il progetto (che tocca una dozzina di stazioni, fra cui Milano Porta Garibaldi e Milano Rogoredo) è vincitore del Bando per la cultura di Fondazione Cariplo, da cui è sostenuto con Associazione ex Dirigenti BLP, con Rete Ferroviaria Italiana e col supporto del Circuito ministeriale Claps (Circuito Lombardia Arti Pluridisciplinari). Per Brescia (e Novara) si rinnova la sinergia con l’associazione «Arnaldo da Brescia».