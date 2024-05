«Test, il Musical» porta in scena la vita dei ragazzi di oggi

Uno spaccato di vita vera di otto ragazzi che si trovano su una terrazza, il racconto di una serata tra amici che non si vedevano da qualche tempo, con la scusa di sperimentare un nuovo gioco in scatola e rinvigorire così la relazione, parlando di tutto ciò che accade nelle loro vite: «Test, il Musical» parla di questo e soprattutto delle prove che si devono affrontare nella vita.

A metterlo in scena è l’associazione AreAzione, che debutterà a Brescia con questo spettacolo musicale martedì 7 maggio 2024 al Teatro Santa Giulia del Villaggio Prealpino, in via Quinta 4, con replica il giorno successivo in matinée (replica gratuita per le scuole).

Due anni fa il musical andò in scena a Castel Mella, ma era un «workshop», ovvero in lavorazione. Questa tournée è invece quella della versione definitiva. È cominciata a Tolentino, arriverà a Brescia, quindi andrà a Milano, Bari, Siracusa e (forse) tornerà qui. Sul palco otto giovani performer professionisti (Eleonora Buccarini, Elisa Gobbi, Alice Luterotti, Giorgia Visca, Matteo Volpotti, Ilario Castagnola — visto recentemente a Brescia in «Pretty woman» — Matteo Francia e Alessio Antelmi), guidati dalla regia di Giulio Benvenuti. «È davvero molto moderno», svela una delle interpreti, Elisa Gobbi, «anche perché ricorda una serie tv. Ecco perché è importante: parla con un linguaggio simile a quello dei ragazzi di oggi. E poi non c’è un protagonista: soggetto è tutto il gruppo».

La presentazione di Test, Musical

Simona Nolli, presidente dell’associazione AreAzione e co-autrice del musical, spiega come lo spettacolo parli di «alcool, HIV, ansia da prestazione, gravidanza, amore…: si discute di tante cose, sempre in modo divertente e commovente». Fabio Gobbi, autore delle musiche e dei testi, aggiunge che «Test» è «un musical moderno anche dal punto di vista musicale. Non è un classico e non ricorda i grandi successi noti in Italia, che hanno tutti già qualche annetto. Qui la musica è dinamica e al passo con i tempi, si indirizza a un pubblico più giovane rispetto al target tipico dei musical. Il pop rock italiano divertente incontra i gusti più giovani, ma anche quelli di chi il musical lo frequenta da tempo».

I biglietti costano 20 euro e sono disponibili sul sito Oooh Events. A sostenere il musical è anche l’Associazione Mondo Bambino: essendo uno spettacolo rivolto principalmente ai giovani, ha deciso di mettere a disposizione un opuscolo informativo con tutti i numeri di telefono e gli indirizzi web delle associazioni e delle realtà che possono aiutare in diverse situazioni (Lila, Arcigay, Telefono rosa e Telefono azzurro…), che verrà distribuito a ogni replica.