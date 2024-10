Reel Rock Tour: al cinema Nuovo Eden quattro storie di arrampicata

Appuntamento di rilievo per i numerosi appassionati di arrampicata bresciani. Oggi alle 20.30 al cinema Nuovo Eden di via Bixio, a Brescia, farà tappa Reel Rock World Tour Italia, rassegna cinematografica internazionale dedicata al mondo dell’arrampicata nelle sue diverse declinazioni, realizzata da due case di produzione americane tra le più importanti del settore outdoor, Sender Films e Big Up Productions.

I film in programma

La serata prevede la proiezione di quattro corto e medio metraggi che mettono al centro anche temi di attinenza sociale oltre che sportiva, girati in varie zone del mondo e che ruotano attorno a storie di scalata.

Il primo film di questa sesta edizione si intitola «Climbing Never Die» (38’) e propone le immagini del viaggio del giornalista Matt Groom nel territorio dell’Ucraina devastata dalla guerra. Qui scopre una comunità che condivide il patriottismo e l’amore per l’arrampicata, resiliente ma profondamente segnata dal conflitto. È il secondo anno consecutivo che Reel Rock dà risalto a storie di uomini e passioni sportive capaci di trascendere i conflitti, dopo il pluripremiato «Resistance Climbing» girato in Cisgiordania del 2023.

Seguirà «With my heart» (22’), viaggio filosofico dello scalatore giapponese Sachi Amma che, dopo avere raggiunto il vertice nelle gare di arrampicata a livello internazionale, prosegue in altra forma il suo viaggio verticale con una visionaria prima salita sul mitico Mount Mizugaki. «Jirishanca» (31’) è l’avventura dei forti alpinisti americani Josh Wharton e Vince Anderson che tentano la scalata di una splendida montagna alta circa 6000 metri nelle Ande peruviane, su un terreno che varia dalla roccia al ghiaccio e alla neve. «Yeah Buddy» (27’) racconta l’impegno profuso dalla giovane scalatrice australiana Angie Scarth- Johnson e dalla veterana Hazel Findlay per esplorare, senza corda, le spettacolari pareti rocciose affacciate sulle acque del mare di Maiorca.

Biglietti online su reelrock.it o sul circuito Vivaticket.