Nuove uscite e ritorni: cosa vedere sulle piattaforme streaming a maggio

Francesco Fredi

Fra i titoli spicca la prima parte dell'attesissima terza stagione di «Bridgerton» ma anche la quarta di «Mare fuori», entrambe su Netflix

10 ' di lettura

Una scena di Bridgerton

Il mese di maggio in tv e in streaming è caratterizzato da numerosi ritorni, sia con nuove stagioni di alcuni titoli-cult, sia con la presenza di personaggi tv di casa nostra e di star internazionali nei cast di tv-movie e fiction seriali. Fra i titoli spicca la prima parte dell'attesissima 3.a stagione della serie-cult in costume «Bridgerton», ma anche (dopo i successi sulla Rai) la 4.a stagione di «Mare fuori», entrambe su Netflix. Fra i personaggi tv, riecco in pista Piero Chiambretti con un