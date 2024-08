Non solo Caroselli: una serata al Musil per riscoprire i corti Gamma

Una serata per (ri)scoprire i corti d’animazione della Gamma Film di Roberto Gavioli. Si intitola «Ma neanche la Disney! Il cinema d’animazione della Gamma Film», ed è in calendario domani, venerdì, alle 20.30 al Musil di Cedegolo (in via Roma 48, l’ingresso costa 6 euro).

Sotto la lente, una pagina di sorprendente creatività degli anni ‘60, quando nel nostro territorio fiorì una scuola d’animazione in grado di generare opere originali, oltre le forme fissate da Walt Disney.

La Gamma Film

Per capacità di sperimentazione si distinse particolarmente la Gamma Film di Gavioli, ditta milanese celebre soprattutto per le animazioni dei «caroselli», il cui patrimonio è custodito e valorizzato dal Musil stesso, presso la sede di Rodengo Saiano.

A Cedegolo si vedranno tre cortometraggi, tre piccoli capolavori provenienti dal suddetto archivio, introdotti da Martina Vita dell’Università Roma Tre, che sta sviluppando un progetto di ricerca sul Fondo Gamma Film.

I cortometraggi

Si comincia con «La lunga calza verde» (1961, 19 minuti), che racconta l’unificazione dell’Italia in modo originale e divertente, per cui Garibaldi, Cavour, Mazzini e i carbonari diventano i personaggi di un’epopea che ebbe grande successo internazionale.

Si prosegue con «La ballata del West» (1967, 24’) che colloca i miti fondativi americani in scenari di notevole suggestione, realizzati dal disegnatore Adelchi Galloni.

Infine, «Un fantasma nel castello» (1970, 10’) in cartellone al Festival di Venezia, amato dalla critica ma con scarsissima distribuzione.

D’altronde, il cinema d’animazione italiano non pubblicitario visse quasi esclusivamente sulla fantasia e il coraggio di pochi e straordinari disegnatori-produttori, in contatto con il meglio della produzione mondiale ma poco sostenuti da enti pubblici e privati.