Mostra del Cinema di Venezia, Julia Roberts la regina annunciata

Enrico Danesi

Il festival è in programma dal 27 agosto al 6 settembre: Del Toro porta Frankenstein, Jude Law è Putin per Assayas

Julia Roberts con il regista Luca Guadagnino

Tra molti autori e parecchi divi, l’82ª Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, ha una regina annunciata: è Julia Roberts, che per la prima volta calcherà il tappeto rosso del Lido. Non più giovanissima, l’interprete di «Pretty Woman» conserva infatti un’immagine fresca e talmente glamour da garantirle un ruolo di primissimo piano, nonostante il film di cui è protagonista, «After the Hunt» di Luca Guadagnino, non sia in gara, per volontà esplicita del regista. In