Maria Chiara Arrighini al Lido: l’esordio al cinema sotto l’ala di Nanni Moretti

Primo film per la 26enne attrice bresciana: il suo «Quasi a casa» è stato selezionato per Venezia

2 ' di lettura

L’attrice bresciana Maria Chiara Arrighini (a sinistra) con Lou Doillon, che interpreta la musicista Mia - © www.giornaledibrescia.it

Notti veneziane per Maria Chiara Arrighini. Sarà in anteprima mondiale al Lido il 29 agosto, ad anticipare l’approdo nei cinema il 5 settembre, «Quasi a casa», pellicola prodotta da Nanni Moretti che vede nel ruolo di co-protagonista la 26enne attrice bresciana, al suo esordio in un film. Il nome di Maria Chiara Arrighini, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte drammatica «Silvio D’Amico» di Roma, non passa inosservato fra quelli che compongono il cast del lungometraggio diretto dalla giovane