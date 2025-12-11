Lupin III torna nelle sale: la storia del ladro che non passa mai di moda

Cristiano Bolla

Dall'11 dicembre con «La stirpe immortale», il personaggio è di nuovo protagonista al cinema: l’occasione giusta per ripercorrere una storia lunga mezzo secolo tra manga, anime, Italia e colpi impossibili

Lupin III nel nuovo lungometraggio

Arriva nelle sale italiane l’11 dicembre «Lupin the IIIrd – La stirpe immortale», nuovo lungometraggio animato diretto da Takeshi Koike che riporta il celebre ladro gentiluomo sul grande schermo in animazione tradizionale 2D dopo quasi trent’anni. Il film, prodotto da Tms Entertainment e distribuito in Italia da Anime Factory/Plaion Pictures, è presentato come capitolo conclusivo dell’universo «Lupin the IIIrd»” inaugurato da Koike nel 2014 con «La lapide di Jigen Daisuke» e proseguito negli ann