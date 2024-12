James Franco a Brescia: passerà da Oz e Cinema Moretto

Il candidato al premio Oscar James Franco arriverà a Brescia giovedì 5 dicembre, ospite del Regno del Cinema in occasione dell’uscita del film «Hey Joe». In questi giorni l’attore si trova in Italia ed è stato avvistato anche in visita alla Galleria degli Uffizi di Firenze.

L’incontro all’Oz

L’attore hollywoodiano arriverà alla multisala Oz in via Sorbanella con il regista Claudio Giovannesi (autore de «La paranza dei bambini»), per introdurre la proiezione delle 20.30 di «Hey Joe».

Il film racconta la vicenda dell’americano Dean Barry, veterano della seconda guerra mondiale, che dopo venticinque anni ritorna in Italia per conoscere il figlio nato durante il conflitto, frutto di una relazione con una ragazza napoletana. Enzo, il figlio ormai adulto, è sotto la protezione di un boss.

Al Moretto

Subito sopo James Franco e Claudio Giovannesi si sposteranno nella multisala cittadina, il Cinema Moretto in piazzetta Sant’Alessandro a Brescia, per incontrare il pubblico sempre prima della proiezione delle 21.30.

I biglietti per le proiezioni sono in vendita sui classici circuito d’acquisto del Regno del Cinema, online o al botteghino.