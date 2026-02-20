Fabio Volo sul set del film d’esordio di Antonia Liskova

Fabio Volo torna sul set in veste da protagonista a distanza di quasi tre anni dall’uscita della pellicola «Una gran voglia di vivere», adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto dallo stesso Volo, e a un mese dall’uscita di «Prendiamoci una pausa» di Christian Marazziti, dove recita in coppia con Ilenia Pastorelli.

Sono iniziate questa settimana le riprese del film «Il mio nemico immaginario», che segna il debutto alla regia dell’attrice Antonia Liskova, da una sceneggiatura della stessa Liskova. Il film, prodotto da Minerva Pictures, Colangelo Management con Rai Cinema, verrà girato interamente nel Lazio e le riprese dureranno sei settimane. «Il mio nemico immaginario» è un racconto di formazione sospeso tra sogno e realtà che esplora, con delicatezza, le dinamiche familiari e l’immaginazione come strumento di equilibrio emotivo.

Insieme a Volo recitano Giulia Bevilacqua, Loretta Goggi, Elena Sophia Senise, Pietro Serpi, Christian Roberto, Irene Provenzi, Alessandro Piccolo e Luigi Diberti. Il film ruota intorno a una bimba di 9 anni, Emma, innamorata degli unicorni, delle astronavi e degli alberi di Natale. Vive in una famiglia fuori dagli schemi: la madre Sara, appassionata di gastronomia molecolare; la brillante nonna Loredana; e il padre Leo, severo insegnante di scienze, sempre più preoccupato per il mondo immaginifico in cui la figlia sembra rifugiarsi. Mentre i genitori sono vicini alla separazione e faticano a comprenderla, Emma trova conforto in Mojito, il suo amico immaginario, che la aiuta ad affrontare una realtà emotivamente instabile.