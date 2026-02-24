Giornale di Brescia
Cinema

Fabio De Luigi e Virginia Raffaele presentano «Un bel giorno» alla Oz

Appuntamento il 3 marzo alle 21.45: sarà possibile incontrare i due attori protagonisti del film
Immagine estratta dal film «Un bel giorno»
Immagine estratta dal film «Un bel giorno»
Dopo il sold-out della prima sala per la proiezione del film «Un bel giorno», oltre a quello già programmato delle 20.30, si aggiunge un ulteriore spettacolo alle 21.45 alla Multisala Oz dove sarà possibile incontrare i due protagonisti Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.

Il film

La commedia parla di Tommaso, un padre che ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica, ma solida, routine familiare e diventando un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. Quando le ragazze decidono che è arrivato il momento per il padre di rimettersi in gioco, Tommaso incontra Lara, una donna brillante e affascinante. Un incontro inatteso che potrebbe cambiare tutto, se non fosse che entrambi nascondono qualcosa di decisamente ingombrante.

L’incontro con i due attori avverrà il 3 marzo alla Multisala Oz, per informazioni e per l’acquisto dei biglietti è possibile consultare questo link.

Argomenti
Multisala OzFabio De LuigiVirginia RaffaeleBrescia
