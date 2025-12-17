«Emily in Paris» torna per la quinta stagione ma stavolta il set è in Italia

Per Lily Collins, mattatrice della fortunata serie pop «Emily in Paris», di cui giovedì 18 dicembre, su Netflix parte la quinta stagione, è tempo di maestosità e di maestà. Nei nuovi dieci episodi prodotti da Mtv Entertainment Studios con Darren Star Productions e Jax Media, l'attrice inglese è immersa nella maestosità non più soltanto parigina, ma di Roma e Venezia.

Emily in Italia

Qui sono infatti ambientate le nuove vicende del suo personaggio, l'ex impacciata americanina Emily Cooper, esperta di marketing «alla yankee», catapultata nella raffinatezza parigina e, dopo l'iniziale spaesamento, capace di raffinarsi e affermarsi fra gli inizialmente prevenuti snobismi dell'Agence Grateau in cui si ritrova a lavorare.

Ma anche extra «Emily in Paris» la trentaseienne figlia di Phil Collins (a suo tempo batterista dei Genesis e poi solista) ha avuto occasione di imbattersi in un'aura di maestà: è infatti stata sul set, da poco concluso, di un film (ora in post produzione e in seguito distribuito da Amazon) in cui recita anche Meghan Markle, indimenticata interprete della raffinata serie legal «Suits» (2011-2018, ora su Prime Video, Sky e Now), ma dal 2018 ben più famosa come moglie del principe Harry d'Inghilterra.

È accaduto per «Close Personal Friends» di Jason Orley, in cui Lily – con Brie Larson, Jack Quaid, Henry Golding e l'ormai «Duchessa di Sussex» – ruotano attorno alla storia di due coppie, una famosa e l'altra comune, che si conoscono in vacanza a Santa Barbara: ne nasceranno situazioni imbarazzanti.

La nuova stagione

Però anche in uno dei nuovi episodi di «Emily in Paris», la Collins ha a che fare con un personaggio (fittizio) di sangue blu: la principessa Jane, cui dà volto la new entry Minnie Driver. Per di più, in un cammeo, spunta anche la First Lady francese, Brigitte Macron.

Incroci regali a parte, la nuova serie netflixiana girata fra la Città Eterna e la Serenissima, oltre che nella Ville Lumière, narra come Emily si trasferisca a Roma per dirigere la nuova sede della Grateau, l'agenzia parigina di pubbliche relazioni che opera nel mondo fashion. E lì s'imbatta in un nuovo amore, Marcello (il 34enne Eugenio Franceschini, che con Anna Galiena, Raoul Bova e i cammei di Violante Placido e Denise Tantucci fa parte del cast italiano della stagione), pur ritrovandosi a pensare anche ai suoi «ex» francesi Gabriel e Alfie.

Tra Roma e Venezia

Tra nuovo lavoro, amore e adattamento all'Italia, la brillante giovane yankee «europeizzata» se la caverà egregiamente, in un'esperienza che la renderà più consapevole delle sue doti e resiliente alle difficoltà. A incoraggiarla, c'è sempre, Mindy (Ashley Park) la migliore amica; e pure i componenti del cast originario parigino, a cominciare da Philippine Leroy-Beaulieu.

Il trailer della nuova stagione della serie creata dallo statunitense Darren Star si apre con Emily e Marcello a una finestra affacciata sul panorama capitolino: «Dai torna a letto...» la sollecita lui abbracciandola. «È tardi, è il primo giorno di lavoro nella sede di Roma» si sottrae lei. E lui: «Come ci arrivi?». E lei: «Ormai sono romana: prendo il bus». Salvo poi perderlo.

Ma l'autobus che la serie «Emily in Paris» in questa stagione made in Italy non perde è quello dell'omaggio al Bel Paese. Di cui Lily ha tessuto gli elogi: «Non ero mai stata a Venezia ed è incredibilmente bella e davvero romantica. Girare a Roma e lì è stato assolutamente magico. Entrambe sono così suggestive dal punto di vista cinematografico, ricche di storia e di un palpabile senso di magia. È stato un viaggio indimenticabile per me e per il mio personaggio e sono molto grata all’Italia».