È morta Catherine O’Hara, l'attrice di «Mamma ho perso l'aereo»

Aveva 71 anni. Dal 2015 al 2020 aveva interpretato il personaggio di Moira Rose nella serie televisiva «Schitt's Creek» che le valse un Premio Emmy
Catherine O'Hara e Macaulay Culkin nel film "Mamma, ho perso l'aereo" del 1990
Catherine O'Hara e Macaulay Culkin nel film "Mamma, ho perso l'aereo" del 1990
È morta, all'età di 71 anni, l'attrice canadese naturalizzata statunitense Catherine O'Hara, nota soprattutto per aver interpretato Kate McCallister in «Mamma, ho perso l'aereo» (1990) e nel sequel «Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York» (1992).

Tra i suoi ruoli anche quello di Delia Deetz nel film «Beetlejuice - Spiritello porcello» (Beetlejuice, 1988) e nel sequel «Beetlejuice Beetlejuice» (2024), entrambi diretti da Tim Burton.

Dal 2015 al 2020 aveva interpretato il personaggio di Moira Rose nella serie televisiva «Schitt's Creek» che le è valso un Premio Emmy in qualità di miglior attrice protagonista in una serie commedia nel 2020 e un Golden Globe in qualità di miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2021.
 

Catherine O'Hara cinema
