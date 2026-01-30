È morta Catherine O’Hara, l'attrice di «Mamma ho perso l'aereo»

È morta, all'età di 71 anni, l'attrice canadese naturalizzata statunitense Catherine O'Hara, nota soprattutto per aver interpretato Kate McCallister in «Mamma, ho perso l'aereo» (1990) e nel sequel «Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York» (1992).

Catherine O’Hara - Ansa © www.giornaledibrescia.it

Tra i suoi ruoli anche quello di Delia Deetz nel film «Beetlejuice - Spiritello porcello» (Beetlejuice, 1988) e nel sequel «Beetlejuice Beetlejuice» (2024), entrambi diretti da Tim Burton.

Dal 2015 al 2020 aveva interpretato il personaggio di Moira Rose nella serie televisiva «Schitt's Creek» che le è valso un Premio Emmy in qualità di miglior attrice protagonista in una serie commedia nel 2020 e un Golden Globe in qualità di miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2021.

