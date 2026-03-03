Fabio De Luigi e Virginia Raffaele presentano «Un bel giorno» alla Oz

Squadra che vince non si cambia. Ed ecco quindi che Fabio De Luigi e Virginia Raffaele tornano a fare da coppia protagonista in un film scritto, diretto e interpretato dallo stesso poliedrico regista e attore romagnolo, tre anni dopo il buon successo della commedia «Tre di troppo».

Anche in «Un bel giorno» c’è di mezzo una situazione familiare dall’alto potenziale comico: Tommaso (De Luigi) ha cresciuto da solo quattro figlie, trasformando la sua vita in una caotica ma solida routine e diventando un padre a tempo pieno e un uomo a tempo zero. Le figlie decidono quindi che è arrivato il momento che si rimetta in gioco ed è così che incontra Lara (Raffaele), donna brillante e affascinante. Potrebbe essere l’incontro destinato a cambiare le loro vite, se non fosse che entrambi nascondono un segreto decisamente ingombrante.

In sala

Il film arriverà regolarmente nelle sale giovedì 5 marzo, con 01 Distribution, ma il pubblico di Brescia ha potuto vederlo in anteprima alla Multisala OZ questa sera, con tanto di saluto in sala della coppia di protagonisti.

«Volevo fare un film su due persone della nostra età, che si ritrovano a dover scegliere fra l’amore verso la famiglia e quello verso un’altra persona, quando di mezzo c’è anche la paura di rimettersi in gioco» ha raccontato De Luigi, il primo a credere nel talento da protagonista dell’imitatrice.

Dopo l’esordio insieme nel 2023, Virginia Raffaele è stata poi protagonista di due film firmati da Riccardo Milani («Un mondo a parte» e «La vita va così»), per poi tornare a chiudere il cerchio con questo film: «È stato lui che ha dato il via alle danze, io gli sono molto grata ed è un onore lavorare con dei mostri sacri della comicità come lui».

Affetto e fiducia ricambiate dal regista, che l’ha omaggiata pubblicamente così: «La seconda volta insieme viene sempre meglio. Ne approfitto seriamente per ringraziarti davanti a tutti, per la fiducia che ogni volta mi dai quando giro un film».

Affiatati

Che la coppia De Luigi-Raffele funzioni bene e non solo sul grande schermo lo si è capito anche dalla quantità di siparietti che hanno coinvolto i due alla Multisala OZ: oltre a concedersi ad una fiumana di spettatori per selfie e autografi, il regista e attore non si è sottratto dall’accontentare chi, tra il pubblico, chiedeva di sentire la sua versione di Iginio Massari; De Luigi è partito con il pilota automatico anche quando gli è stato offerto (da autografare) l’iconico caschetto dell’Ingegner Cane, uno dei suoi personaggi più noti dai tempi di «Mai Dire Domenica».

Il divertimento è passato quindi dalla finzione dello schermo alla realtà della sala, con tanto di richiesta finale da parte di entrambi i protagonisti del film: «Se vi è piaciuto, parlatene a tutti, altrimenti… dite che avete fatto un giro in centro!».