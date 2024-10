Ci si può ancora iscrivere al concorso cinematografico «Roberto Gavioli»

Venerdì sera (18 ottobre) a mezzanotte chiuderanno le iscrizioni per il 16esimo Concorso cinematografico nazionale «Roberto Gavioli», promosso dal Musil e dedicato a film documentari sull’industria e il lavoro: in particolare a opere che sappiano raccontare le trasformazioni contemporanee che riguardano il mondo del lavoro.

Come partecipare

Registi e produttori hanno tempo fino al 18 ottobre per iscrivere le opere, che devono essere state realizzate non prima dell’1 gennaio del 2021: l’iscrizione è gratuita e deve essere effettuata sull’apposita piattaforma on line. Il film vincitore sarà decretato da una giuria composta da dieci importanti nomi legati al mondo del cinema: al regista sarà assegnato un premio di 500 euro, che sarà consegnato nella serata di premiazione venerdì 6 dicembre.

Storia

«Il Concorso Gavioli è per il Musil un grande archivio con cui raccontare le trasformazioni e le sfide del mondo del lavoro – spiega René Capovin, direttore del Museo –: tecnologie e persone, storie imprenditoriali ed operaie, passato e presente. Il Concorso permette di rappresentare il lavoro nella sua pluralità di protagonisti e sfide. Si tratta di un’iniziativa ormai storica, visto che il museo nasce nel 2005 e la prima edizione del premio è del 2008, eppure ogni edizione rafforza le motivazioni all’origine di questa iniziativa, paradigmatica di un museo che intende intrecciare patrimonio storico e documentazione del contemporaneo».

Tutte le informazioni per le iscrizioni si trovano sul sito. Per contattare la segreteria si può chiamare il numero 030.3750663.