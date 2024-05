Chi sono, come stanno, cosa vogliono: il libro «Mamme d'Italia» in edicola con il GdB

Scelta, corpo, mente, coppia, amicizia, lavoro e diritti: sono le sette tappe raccontate nel libro «Mamme d’Italia» (Il Sole 24 Ore; pp. 224) di Monica D'Ascenzo e Manuela Perrone. Il volume, che prova a ricostruire un ritratto delle mamme di oggi, è in edicola dal 4 maggio con il Giornale di Brescia a 12.90 euro (più il quotidiano).

Libro

Diventare madri è sempre una sfida. Nel Paese delle culle vuote lo è ancora di più. Sono 10,4 milioni le donne che vivono in Italia con almeno un figlio, da sole o in coppia, biologiche o adottive, italiane o straniere. Un’incredibile miniera di saperi e di energie. Attraverso un viaggio in sette tappe, questo libro prova a restituire un ritratto delle mamme ancorato ai dati e alla realtà, al di là delle rappresentazioni idealizzate e delle strumentalizzazioni di parte.

Per capire chi sono, come stanno e cosa vogliono, e dare loro il valore che meritano. Perché il rifiuto del mito della maternità non si trasformi nel suo opposto: il mito del rifiuto della maternità.

Autrici

Manuela Perrone è inviata parlamentare del Sole 24 Ore, si occupa di politica economica e affari interni. Esperta di comunicazione istituzionale, master in Pari opportunità, Women’s Studies e identità di genere, coordinatrice di Alley Oop – Il Sole 24 Ore e fondatrice dell’associazione Tutto un altro genere, da sempre è impegnata per i diritti delle donne, contro ogni forma di discriminazione e violenza. Ha scritto i libri Lavorare spot con Serena Uccello e Il buon lavoro con Stefano Cuzzilla. Vive a Roma con il marito Andrea, gli agguerriti adolescenti Virginia e Francesco Mattia e una quattrozampe di nome Nala.

Monica D’Ascenzo è giornalista e Diversity&Inclusion Editor de Il Sole 24 Ore, ha fondato e dirige Alley Oop – Il Sole 24 Ore. Ha un’esperienza multimediale: Ventiquattrore.tv, agenzia stampa Radiocor e settimanale Moda24. Ha lavorato a Bloomberg Tv Londra, è stata autrice Tv in Rai e ha scritto Cinque anni di private equity in Italia, Sms, solo maschi super, Donne sull’orlo della crisi economica, Fatti più in là, Oltre frontiera, Gameday – Perché le ragazze devono imparare a correre dietro a un pallone, Ragazze dell’Europa e il libro illustrato per bambini Palmiro, cosa farai da grande? La vera occupazione: mamma di Alessio e Alice.