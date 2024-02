Che storia, Edoardo Leo

Simpatico sul palcoscenico come sullo schermo del cinema o della tv: diretto, coinvolgente, (auto)ironico. Affezionato al racconto orale, il 51enne Edoardo Leo si conferma versatile in «Ti racconto una storia», ieri al Morato di Brescia: qualcosa che assomiglia a un one-man-show, ma conta sulla presenza fondamentale dell’«orchestra più piccola del mondo», incarnata dal musicista Jonis Bascir e dai suoi strumenti, che garantiscono una costante coloritura sonora, in certi momenti accompagnamento, in altri contrappunto o sottolineatura.

La stella polare di Leo - applaudito da oltre mille spettatori - è Gabriel García Márquez, in particolare la frase «La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla». Ed è ancora del Nobel colombiano la novella che offre lo spunto per una riflessione sul valore stesso del racconto, perché all’attore e regista romano interessano le dinamiche che regolano una pratica diffusissima, considerato che «quasi tutti noi passiamo metà del nostro tempo a vivere le cose e l’altra metà a narrarle, per di più ingigantendole (quantomeno i maschi)».

La scenografia si basa su lavagne e libri, per ospitare letteratura (un Alessandro Baricco irresistibilmente scatologico, Mark Twain, il Karl Kraus di «quando il sole della cultura è basso, i nani hanno l’aspetto di giganti») e battute di alleggerimento, insieme a un’aneddotica di varia origine raccolta da Leo «in trent’anni di gavetta e nove di spettacoli in giro per l’Italia», proseguendo in altra forma una passione coltivata fin da bambino. La cadenza romanesca non prescinde da una dizione chiara, al servizio di riferimenti autobiografici, di un miscuglio calibrato di finzione e verità, anche di una gustosa fenomenologia della barzelletta (in cui campeggiano il solito Pierino, Gigi Proietti e «c’erano un italiano, un inglese e un tedesco…»), tutto inseguendo l’obiettivo (riuscito) di divertire con intelligenza ed eleganza.