Ceresoli: «In scena un nudo poetico per parlare di abusi»

Giulia Camilla Bassi

Questa sera al Teatro Borsoni tornerà lo spettacolo «La merda» di Cristian Ceresoli e Silvia Gallerano, che smaschera con ironia e satira patriarcato e ipocrisia

Silvia Gallerano in scena

Torna a Brescia questa sera (sabato 7 dicembre) alle 20.30 al Teatro Borsoni di via Milano 83, per il Festival Duende del Centro Teatrale Bresciano, il provocatorio «La merda» di Cristian Ceresoli e Silvia Gallerano. Premiato con il prestigioso Fringe Award nel 2012 e già passato negli anni scorsi nel Bresciano, lo spettacolo è sold out; dalle 20 sarà aperta una lista d’attesa per la messa in vendita di eventuali biglietti di rinunciatari. Nello spettacolo Gallerano, completamente nuda, dà vita