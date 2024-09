Cene itineranti, tè e camminate in pigiama: cosa fare nel weekend

L’agenda di questo fine settimana di inizio autunno è molto ricca: tutti gli appuntamenti imperdibili tra Brescia e provincia, tratti dalla nostra agenda

7 ' di lettura

La frazione di Borgo San Giacomo ospiterà «Padernello a Tavola» - © www.giornaledibrescia.it

Dalle camminate solidali in pigiama alle cerimonie del tè giapponese: questo fine settimana sarà ricchissimo di iniziative di ogni tipo. Ci sarà l'occasione di scoprire i sapori del territorio con una cena itinerante oppure godere della musica classica immersi nella luce soffusa di migliaia di candele. Di seguito una lista degli eventi più significativi del weekend; per l’elenco completo consigliamo di visitare il sito di aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia. Sport In Piazza Vittori