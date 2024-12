Capodanno 2025, cosa guardare in tv: i countdown e le cine-maratone

Rai1 sarà a Reggio Calabria, Canale 5 a Catania, mentre sulle altre reti ci sono diversi classici della tradizione

Su Rai2 un classico Disney: gli Aristogatti

La tv gioca da sempre un ruolo importante nella notte di San Silvestro, nonostante feste, veglioni e concerti in piazza, e anche quest’anno ci traghetterà nell’anno nuovo. Capodanno, in piazza Loggia la festa regina con radio Bresciasette Sulla Rai Su Rai1, il tradizionale appuntamento in piazza con «L’anno che verrà» da Reggio Calabria. Marco Liorni sarà accompagnato da tanti artisti: Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nin