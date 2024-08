Brescia culla dei motori: la prima corsa fu 125 anni fa

Elena Pala

Prima della Mille Miglia ci fu la «Grande corsa su strada» Brescia-Cremona-Mantova-Verona-Brescia: era il 1899 e il percorso era lungo 223 chilometri

5 ' di lettura

Una vettura in gara nel 1899 - dal volume «Le macchine del progresso» di Franco Robecchi

Sono trascorsi centoventicinque anni da quando Brescia si affaccia per la prima volta al mondo delle corse automobilistiche. Scopre così la passione per i motori e per la modernità. Città culla della siderurgia, terra privilegiata della lavorazione dei metalli, assiste col tempo al fiorire di una molteplicità di imprese, in genere piccole officine, dotate però di straordinaria intraprendenza e grande professionalità, che si specializzano anche nella meccanica. Quell'audace corsa che portò Bresci