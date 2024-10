Boeri: «Giovani poco scolarizzati, ma la crisi parte dall’asilo nido»

Anita Loriana Ronchi

L’economista è intervenuto ieri all’auditorium San Barnaba per Librixia. Tanti i temi toccati, dall’Ai alla prossima manovra finanziaria

3 ' di lettura

Librixia: l'incontro con Tito Boeri - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

La “rivista che non c’era”, si potrebbe definire così «Eco» il nuovo mensile di economia che porta la firma in qualità di direttore editoriale di Tito Boeri. L’operazione, che vede come primo promotore Enrico Mentana, ha come obiettivo la divulgazione di tematiche anche molto complesse di carattere economico, ma con una peculiarità: a “parlare” sono i maggiori esperti e a fare da “filtro” sono giornalisti accreditati, il cui compito è rendere digeribili a tutti le intricate questioni economico-f