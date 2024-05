Berizzi: «Il fascismo pop, "da discount", vuole riscrivere la nostra storia»

Nel suo ultimo libro, «Il ritorno della Bestia», il giornalista inviato di Repubblica racconta il retaggio della destra che ora è al governo. Stasera l’incontro alla Nuova Libreria Rinascita di Brescia

4 ' di lettura

Paolo Berizzi è inviato di Repubblica e autore di numerose inchieste sull'estrema destra - Foto Jordi Borras

Alla terza pagina del prologo del suo nuovo libro, «Il ritorno della Bestia – Come questo governo ha risvegliato il peggio dell’Italia» (Rizzoli), una disamina critica di fatti e dichiarazioni che racconta come, dalla Liberazione a oggi, l’Idea – cioè il fascismo, nel lessico dei camerati – si sia poi incarnata nella fiamma tricolore del Movimento sociale italiano, ancora presente nel simbolo di Fratelli d’Italia, e abbia finito per permeare un senso comune fatto di intolleranza e banalizzazione