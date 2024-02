Benvenuti in casa Biden: il libro di Valerie Biden Owens è in edicola con il GdB

Per la prima volta, Valerie Biden Owens parla in pubblico della sua lunga carriera e del ruolo centrale che ha giocato nella vita e nell’ascesa politica del fratello maggiore Joe Biden. Il racconto è raccolto in «Noi, i Biden» (Editore Il Sole 24 Ore; pp.393): il volume è in edicola dal 17 febbraio con il Giornale di Brescia a 13.90 euro (più l’acquisto del quotidiano).

Il libro

Valerie Biden Owens è la sorella minore di Joe Biden, allo stesso tempo la sua confidente e consigliera più fidata. Quella dei Biden non è la storia di una dinastia della politica americana come i Kennedy o i Bush.

In questo memoir l’autrice apre per la prima volta le porte di casa Biden: l’educazione cattolica, il valore della famiglia, il legame speciale con il fratello Joe, il potere della gentilezza e dell’empatia in un mondo sempre più diviso e arrabbiato. Senza dimenticare le sfide che ha dovuto affrontare, a partire dalle barriere di genere, per affermarsi professionalmente e avere un impatto positivo nella comunità e sulla vita delle altre donne.

Un memoir intimo e generoso, la voce di una donna esemplare che non ha mai smesso di credere nei valori in cui è stata cresciuta e non ha mai rinunciato a realizzare i suoi sogni.

L’autrice

Valerie Biden Owens è la prima donna ad aver guidato una campagna elettorale presidenziale negli Stati Uniti. Ha guidato anche le sette vittoriose campagne elettorali di Joe Biden per il Senato. Membro di numerosi consigli di amministrazione, nelle pause tra una campagna elettorale e l’altra, è stata vicepresidente esecutivo di Joe Slade White & co. e consulente di Women’s Campaign International, un’organizzazione attiva nella formazione delle donne nel campo della comunicazione e della politica. È stata insignita di numerosi riconoscimenti per la sua capacità di ispirare il cambiamento (Harvard Law School) e per l’impatto sociale del suo operato (‘Forbes’).