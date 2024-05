Balli in maschera al museo, Mercato della Terra di Padernello e satira politica: tutti gli eventi del weekend

Diamo il benvenuto a un nuovo venerdì e alle sue buone abitudini. Quando la settimana lavorativa sta per giungere al termine, infatti, c’è solo una cosa da fare: pianificare il proprio weekend. E, come da tradizione, ecco di seguito una lista di eventi per impreziosire i prossimi giorni di relax. Il menù del nuovo fine settimana propone mercatini vintage, satira politica, laboratori per famiglie con bambini e tanto altro ancora. Quelli di seguito sono solo alcuni degli eventi segnalati da aBrescia, l’agenda online del Giornale di Brescia, dove è possibile scoprire tutte le altre numerose iniziative in calendario da venerdì 17 a domenica 19 maggio.

Sul territorio

Quella del 19 maggio non sarà una domenica qualunque. Al Castello di Padernello di Borgo San Giacomo, infatti, si terrà il Mercato della Terra, luogo di alleanze e di scambi che porta a un’economia locale diversa, promuove il cibo buono, pulito e giusto del territorio, generando consapevolezza in chi acquista. Dalle ore 9 alle 18, presso la fortezza risalente al XV secolo situata in via Cavour 1, sarà possibile trovare laboratori del gusto, tavole della biodiversità, approfondimenti sulle produzioni e sulle trasformazioni del cibo, oltre a numerosi progetti a favore di «10 000 Orti in Africa». Questo progetto Slow Food è basato sulla costruzione di alleanze tra reti, enti, istituzioni e produttori e offre prodotti non solo buoni e puliti, ma anche in grado di preservare la storia e la cultura alimentare della Bassa Bresciana. Oltre ai produttori della zona sarà possibile conoscere e incontrare anche quelli provenienti dai territori confinanti, insieme ad artigiani del cibo e presidi. L'ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni chiamare il numero 030 9408766 o scrivere una mail a info@castellodipadernello.it.

Restiamo a domenica 19 maggio per un altro imperdibile appuntamento. Stiamo parlando di Comepiaceame 2024 - Handmade&Vintage, il mercatino dedicato all’handmade e al vintage in programma a partire dalle ore 10 presso il Palazzo Cigola Martinoni di via Roma 19, a Cigole. Qui sarà possibile immergersi in una mostra davvero unica nel suo genere per scegliere pezzi esclusivi di accessori, abiti, bijoux, oggetti di arredo e molto altro ancora, il tutto selezionato dagli esperti organizzatori. L’evento, però, non è solo moda. Ad animare la giornata ci penserà la musica dal vivo di alta qualità. Tra gli ospiti musicali più attesi, il gruppo Stefano Zeni quintet che, con il suo repertorio coinvolgente, aggiungerà la giusta dose di Swing e Gipsy Swing. Per i più golosi, poi, anche la possibilità di godere del «Risveglio all’italiana», una ricca colazione disponibile fino alle prime ore del mattino presso il parco di Palazzo Cigola Martinoni. Nel tardo pomeriggio, invece, è tempo de «L’aperitivo Vintage» accompagnato dalla musica dal vivo dell’Orchestrina di Fulvio Anelli (chitarra e voce), Max Pietta (tromba), Nicola Anni (basso) e Cecco Bertanzetti (cajon). Ma non è ancora finita: le allieve del CFP Zanardelli saranno a disposizione del pubblico per realizzare, gratuitamente, delle splendide acconciature vintage anni ’50 e ’60. Nel corso di tutta la giornata, infine, sarà aperta al pubblico la zona ristoro per offrire pranzi, cene e spuntini veloci da gustare sul prato, con varie opzioni vegetariane. L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni rivolgersi al seguente contatto: cosefannocosa@gmail.com.

Spettacoli, film e teatro

Il Dis_Play - Brixia Forum di via Caprera 5 accoglie La Sciagura. Cronaca di un governo di scappati di casa. Di e con Andrea Scanzi, per la regia di Simone Rota, con la scenografia di Giorgia Ricci. Venerdì 17 maggio alle 21 andrà in scena lo spettacolo tratto dall’omonimo bestseller edito da Paper First, per il quale Andrea Scanzi porterà sul palco la sconfinata pochezza di un governo. Novanta minuti di risate, informazione e indignazione che conducono a un’analisi del percorso politico di Giorgia Meloni, per poi ripercorrere le incongruenze del governo e le sue criticità. Si partirà dalle inchieste su Santanchè per arrivare al capodanno di Pozzolo, passando dai quadri di Sgarbi e dalle tesi di Vannacci. Si tratterà di un monologo ricco di musica, satira, fervore e pulsione civile, capace di raccontare il presente. Il costo del biglietto nel primo settore numerato è di 30 euro, 20 euro, invece, per il secondo settore non numerato. È possibile acquistare i biglietti online su Ticketone e Vivaticket. Per maggiori dettagli contattare gli organizzatori al numero 0302791881 o scrivendo alla mail info@cipiesse-bs.it.

Il giorno successivo, sabato 18 maggio, spetta all'Auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo il compito di stupire gli ospiti con uno spettacolo davvero incredibile. Si tratta de Il figlio Lettura scenica del testo di Philipp Meyer, dedicato alla letteratura contemporanea americana, con la voce di Michele Marinini. A partire dalle 20:45 potremo immergerci in una storia avvincente che racconta la nascita della nazione americana attraverso la saga dei McCullogh, pionieri, allevatori e poi petrolieri. È una storia ruvida e poetica, violenta e romantica che attraversa e racconta un secolo e mezzo di storia d'America, tra personaggi indimenticabili e paesaggi mozzafiato. L’ingresso è libero. Per informazioni: 030 9291208, s.scolari@comune.provagliodiseo.bs.it.

Per famiglie

Fondazione Brescia Musei ha deciso di partecipare alla Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM attraverso una serie di coinvolgenti proposte realizzate appositamente per l’occasione, con l’obiettivo di promuovere un mondo culturale più consapevole, sostenibile e inclusivo. Sabato 18 maggio, dunque, la Pinacoteca Tosio Martinengo dà il benvenuto a Giornata Internazionale dei Musei. Un ballo in maschera per una serie di attività dedicate alle famiglie. In arrivo, infatti, un appuntamento attesissimo che permette a grandi e piccini (dai 5 agli 11 anni) di vivere in maniera nuova e coinvolgente la Pinacoteca e la sua collezione. Il grande protagonista dell’evento, però, sarà il ballo organizzato dal conte Leopardo Martinengo da Barco, nelle sale del suo splendido palazzo. Tutto è pronto ma, prima che il grande evento abbia inizio, il conte ama stuzzicare i suoi ospiti con indovinelli ed enigmi e soprattutto non accetta che vengano ignorate le sue indicazioni in merito a costumi e abbigliamento. Niente paura: gli ospiti avranno tutta la serata per realizzare degli splendidi abiti e essere così impeccabili per il Gran Ballo finale! L’esperienza avrà inizio sabato 18 maggio alle 20.30 e terminerà alle 21 di domenica 19 maggio. È richiesto ai partecipanti, infatti, di portare con sé un sacco a pelo, un materassino da campeggio, un cuscino, il necessario per la notte e per l’igiene, una borraccia, pantofole e abiti comodi per la notte. Il costo a partecipante è di 40 euro. Per prenotazioni: 030.8174200, cup@bresciamusei.com.

Il Museo della Carta di Toscolano Maderno invita i più piccoli nella Valle delle Cartiere in occasione di Gioco e imparo al museo, in programma per domenica 19 maggio alle 15. L’attività, dedicata alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni, prevede delle visite speciali al museo, seguite da un laboratorio creativo ispirato a grandi artisti dal titolo «Ex libris in timbri», un workshop di stampa ispirato al Baldus, un libro molto antico e ornato da originalissime immagini. L’obiettivo sarà quello di creare insieme un timbro per stampare il proprio personale ex libris. L’iniziativa ha il costo di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria. Per saperne di più è possibile contattare gli organizzatori al numero 0365 641050 o via mail info@valledellecartiere.it.

La Riserva Naturale Torbiere del Sebino si prepara ad ospitare un evento meraviglioso dedicato ai bambini e alle bambine della scuola primaria, accompagnati dalle proprie famiglie. Ortica e l'ascolto della natura selvatica, in calendario per domenica 19 maggio, ha in serbo una lettura cantata e un laboratorio di disegno in compagnia di Marina Girardi. L’evento si svilupperà su due turni, il primo in calendario in mattinata, alle 10:30, e il secondo previsto invece nel pomeriggio, alle 15.30. L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione online a questo link. Per saperne di più rivolgersi ai seguenti contatti: 0307405592, c.o.bresciaovest@comune.palazzolosulloglio.bs.it.

Arte e cultura

La Libreria Tarantola di via Fratelli Porcellaga 4 accoglie Piazza della Loggia, 28 maggio 1974-2024, una mostra fotografica di Pietro Gino Barbieri, medico del lavoro che nel 1974, anno della strage che ha scritto una terribile pagina della storia italiana, era uno studente universitario appassionato di fotografia e attivo nel comitato unitario di base degli studenti di medicina, il quale aveva aderito alla manifestazione cittadina antifascista portando il proprio «striscione». L’inaugurazione della mostra è in programma per sabato 18 maggio alle 11. L’ingresso è libero e gratuito. Per info: 030 49300, libreriatarantolabrescia@gmail.com.