Giornale di Brescia
Abbonati
Cultura

A teatro per Natale: al Sociale c’è la «Cenerentola» danzata

Il 21 dicembre in due repliche torna il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi: in scena la danza classica l’opera tratta dalla fiaba di Charles Perrault
  • Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
    Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
  • Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
    Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
  • Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
    Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
  • Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
    Il Balletto del Teatro dell'Opera Nazionale della Romania porta Cenerentola al Sociale
AA

Sul palcoscenico del Teatro Sociale di Brescia la magia prende forma in passi e musica: il 21 dicembre il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi porta in scena Cenerentola, con due repliche alle 15.30 e alle 20.30. La versione riprende fedelmente il lavoro di Sergej Sergeevič Prokof’ev e il libretto di Nikolaj Volkov, tratto dalla fiaba di Charles Perrault, e punta a restituire l’eleganza e il fascino del balletto classico.

La compagnia

La compagnia rumena è nota per la precisione tecnica e la capacità di raccontare storie attraverso la danza. In scena, ballerine e ballerini seguono un’impostazione rigorosa, in cui i gesti e i movimenti delineano i contrasti tra la quotidianità domestica di Cenerentola e il mondo incantato del palazzo. Le scenografie di Evgeni Gurenko creano ambientazioni fiabesche e dettagliate, mentre le coreografie di Cristina Todi mantengono la struttura classica pur lasciando spazio alla leggerezza dei momenti magici e alla fluidità dei duetti.

La Cenerentola

La trama segue la fiaba tradizionale: Cenerentola vive sotto il dominio della matrigna e delle sorellastre Arabella e Araminta, costretta a lavori domestici e privata dei suoi desideri. Un incontro fortuito con una mendicante – che si rivela essere una fata – le permette di partecipare al ballo del principe, fino allo scoccare della mezzanotte, quando la magia svanisce. La fuga, la scarpetta persa e il successivo riconoscimento da parte del principe chiudono il racconto in un finale lieto, in cui gentilezza e determinazione trovano la loro ricompensa.

Gli spettacoli si terranno al Teatro Sociale con due repliche, pomeridiana e serale. Biglietti e informazioni sono disponibili alla biglietteria del teatro (tel. 030 2808600), alla Libreria Tarantola 1899 in via Porcellaga 4 (tel. 030 49300) e online su Vivaticket. Per ulteriori dettagli, è attivo il numero 334 1891173.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Cenerentolaballettodanza classicaTeatro Sociale
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario