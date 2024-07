Una fotografia, mille visioni: Fontana abbacinerà Brescia sino al 25 agosto

Prorogata la mostra con 122 stampe del 91enne maestro. L’arte del grande fotografo è quanto di più spettacolarmente si possa chiedere a delle foto che spaziano tematicamente ovunque

«Franco Fontana. Colore». «Puglia, 1987», una delle opere del maestro in mostra a Santa Giulia - New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Fatevi abbacinare, a costo di rischiare una variante da policromatismo della Sindrome di Stendhal, poi guardate più lucidamente la giostra di tinte&creatività di Franco Fontana, maestro nel fotografare a colori e valorizzarne l’estetica: c’è più tempo per farlo. Sarà il 25 agosto e non più ieri, come inizialmente fissato, la chiusura di «Colore», la mostra-clou del Brescia Photo Festival, sull’opera del maestro modenese che ha fatto dei colori – per dirla con De André – la sua «direzione ostinat