Tutti i premiati del concorso fotografico «San Faustino e Giovita»

È giunto alla quarantanovesima edizione l’ormai storico concorso fotografico «San Faustino e Giovita» (quest’anno dedicato alla socia recentemente scomparsa Elisabetta Saiani): i vincitori sono stati annunciati oggi nella sede del Museo Nazionale della Fotografia in Contrada del Carmine. Tema: le celebrazioni dei Santi Patroni della città — che si svolgono anche in provincia — interpretate da fotografi e fotografe che catturano l’essenza di una fiera chiassosa e sentita. Presenti alla premiazioni c’erano anche l’onorevole Simona Bordonali, Diego Inverici di Regione Lombardia e la consigliera del Comune di Brescia Beatrice Nardo.

I premiati

La giuria composta dal videomaker Michele Barcaro, dalla curatrice del museo Luisa Bondoni e dal fotografo Franco Volpato ha premiato tre fotografie tra le 150 inviate al contest. Il primo premio, che è valso al vincitore anche il Trofeo Vittoria Alata (oltre al libro «Sei tu il figlio» di Emanuele Galesi, consegnato a tutti i vincitori), se l’è meritato Tino De Luca con l’opera «Evanescenze». «Venditore di cipolle» è il titolo della seconda fotografia sul podio, scattata da Sergio Di Giacomo. Sua la coppa CineFotoClub-Bs, che è stata consegnata anche alla vincitrice del terzo premio, Greta Nassini, che è partecipato con «Il colore dopo la grandine».

Chiudono la serie di trofei il Premio BresciaOggi (vinto da Tiziana Prati con «Primavera in fiera») e il Premio Zoom Giornale di Brescia a tema «La fiera ieri e oggi»: in questo caso la votazione popolare sul sito ha decretato come fotografia vincitrice quella di Ivan Zanotti, che ha partecipato con l’opera «San Faustino in Loggia».

Durante il pomeriggio di premiazione sono state consegnate anche le onorificenze di Socio Onorario a Luciano Bodini e la Stella al Merito a Gabriele Chiesa.

Le mostre

Accanto alla premiazione, il Museo Nazionale della Fotografia ha inaugurato diverse mostre che resteranno visibili al pubblico fino al 5 maggio. «Aurora, quando l’amore vince la disabilità» è organizzata in favore di AIRett ed è parte di un tour per sensibilizzare sulla sindrome di Rett. Protagonista è Aurora con la sua disabilità che le permette di comunicare solo con lo sguardo; le foto sono state scattate dal medico Marco Goisis.

Le altre mostre sono «Bianco e nero» di Stefano Mani nello Spazio Soci; la mostra storica a cura di Gabriele Chiesa, dedicata a una donazione di Beatrice Boussens e intitolata «Cartoline di guerra»; «Sguardi che parlano di fotografie» di Monica Bignotti (nel cassetto); «Le vetrine della contrada» con «Appunti d’inverno» di Tiziana Prati; e infine una mostra extra-museo, che sarà visibile al Caffè Sant’Agata in Corsetto Sant’Agata dal 16 aprile al 9 giugno, «Tra sogno e realtà» di Fabio Cigolini.

Il museo è aperto martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12, sabato e domenica dalle 16 alle 19, sempre con ingresso libero.