Tre opere d’arte in ospedale per una radiografia prima del restauro

Sara Polotti

Tra queste c’è uno stacco d’affresco di Lattanzio Gambara. Esami eseguiti al Galeazzi di Milano

2 ' di lettura

Lo stacco di affresco di Lattanzio Gambara è stato analizzato con i raggi x - © www.giornaledibrescia.it

Anche le opere d’arte vanno in ospedale. È il caso di tre antichi artefatti - tra i quali uno proveniente dalla collezione di Fondazione Brescia Musei - che recentemente hanno potuto godere di un servizio di diagnostica per immagini per studiarne a fondo la struttura e le stratificazioni in vista dei restauri. Gli enti coinvolti sono l’Irccs Ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio di Milano (del Gruppo San Donato) e la Scuola di restauro di Botticino Valore Italia con sede a Milano Bovisa, presso il Mil