«Storie di donne», le visite guidate gratuite per il 25 novembre

La Galleria Bper Banca e la Fondazione Brescia Musei collaborano per il secondo anno consecutivo in un’iniziativa volta a valorizzare il patrimonio storico-artistico lombardo, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Storie di donne

Il programma si intitola «Storie di donne» e prevede due visite guidate gratuite il 23 novembre e il 14 dicembre 2024, con un focus sulle figure femminili che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia e nell’arte.

Le visite si snodano tra due luoghi: la Pinacoteca Tosio Martinengo e Palazzo Martinengo di Villagana, sede della mostra «Prima. Che io possa andare oltre». I partecipanti lungo il percorso scopriranno storie di donne straordinarie, rappresentate nelle opere o autrici di capolavori che attraversano epoche e geografie.

In Pinacoteca

Alla Pinacoteca Tosio Martinengo, le opere esposte narrano vite di aristocratiche, letterate, pittrici e figure anonime che hanno lasciato il segno, intrecciando storie di amore, coraggio e resistenza. Le sale diventano uno spazio dove esplorare la profondità dell’esperienza femminile attraverso l’arte, offrendo un’occasione unica per riflettere sul loro contributo al patrimonio culturale.

Palazzo Martinengo di Villagana

Il percorso continua a Palazzo Martinengo di Villagana, sede di Bper Banca. La mostra è curata da Giovanna Zabotti in collaborazione con Chiara Grandesso e Silvia Moretti e celebra il talento imprenditoriale femminile con opere di artiste come Elisabetta Sirani, pioniera del Barocco bolognese, e Carla Accardi, figura chiave dell’arte contemporanea.

La mostra integra pittura, scultura, poesia e arti visive per raccontare il cammino delle donne nell’arte e nella creatività, proponendo un dialogo tra passato e presente.

Come partecipare

Le visite si svolgeranno in due turni, alle 10.30 e alle 15, con partecipazione gratuita previa prenotazione su Eventbrite per Palazzo Martinengo e a cup@bresciamusei.com per la Pinacoteca.

Palazzo Martinengo ospiterà la mostra fino all’11 gennaio 2025, con accessi regolati ogni 45 minuti. La Pinacoteca Tosio Martinengo, invece, è visitabile secondo gli orari regolari.