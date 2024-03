Realtà aumentata, arte del kirigami ed editoria: è nata «Stòrigami»

È bresciana la prima collana editoriale che integra l’editoria tradizionale dei classici libri con la realtà aumentata e con l’arte del kirigami: si chiama «Stòrigami» e ha visto la luce grazie alla collaborazione con l’Accademia SantaGiulia e lo studio di design integrato Akòmi. I libri pubblicati, oltre a essere impreziositi da piccole opere d’arte di carta, sono fruibili in realtà aumentata attraverso un’applicazione: inquadrando la copertina, questa prende vita.

Le pubblicazioni

«Sette giorni per dimenticare» di Andrea Piantoni è il primo libro pubblicato. Seguiranno «Il labirinto delle maschere» di Alessandra Boldrini e «Il campo delle stelle» di Raffaella Valles. I tre romanzi sono disponibili sul sito di Storigami (www.storigami.it) in versione standard con realtà aumentata (a 19 euro) oppure in edizione da collezione (25 euro), con un’opera di kirigami pop-up all’interno della copertina, la tecnica orientale per creare origami tridimensionali più elaborati, con tagli oltre che piegature.

Cosa dicono gli autori

«Mi è piaciuto lavorare in maniera fisica e concreta alla storia», dice Piantoni, uno degli autori, bresciano classe 1994. «Il kirigami del mio romanzo è un fiocco di neve, uno degli elementi principali della storia». Storia che comincia dalla scoperta di un corpo senza vita da parte di Luca, un bambino di sette anni. Anche Boldrini è bresciana: «Ho consegnato un Pdf e ho ricevuto in cambio un’opera d’arte», sorride, sottolineando come il progetto impreziosisca il libro in quanto oggetto sfaccettato. Valles ha invece trasformato un piccolo racconto in un romanzo più lungo, mettendo nero su bianco una storia personale e familiare che parla anche di esilio.

Il lavoro degli studenti

A realizzare il lavoro di studio coordinato della collana sono stati i ragazzi del biennio specialistico di Grafica e Comunicazione nell’ambito del corso di «Type design», con il supporto del coordinatore del dipartimento di Arti Visive Massimo Tantardini e i docenti Andrea Amato e Francesca Rosina. «Il progetto ha un committente reale», ha sottolineato Tantardini, facendo notare come il lavoro sia utile ai ragazzi, che possono fare una prima esperienza professionale. «È la prima volta che ci affidiamo ai giovani», ha svelato a proposito Raimondo Lunardi di Stòrigami, «ma ci è sembrato naturale farlo. L’accademia condivide la nostra visione».

La realtà aumentata

I ragazzi, spiegano due di loro (Eugenia Bianchessi ed Elia Tabarelli), hanno risposto alla richiesta dell’agenzia di comunicazione, che voleva aumentare l’esperienza dei lettori del romanzo ancora prima di leggere il libro. «La proposta di usare la realtà aumentata è arrivata da loro», svela Giordano Apostoli di Akòmi, «noi non ci avevamo pensato. Abbiamo i capelli grigi, lo scambio con i giovani è essenziale». I ragazzi hanno quindi analizzato i tre libri inediti e unito al processo analitico la parte più creativa. «La collana è volutamente semplice», dicono, «perché vuole lasciare spazio ai tratti distintivi dei singoli libri. Ogni volume è caratterizzato da elementi specifici, come il font del titolo, e la copertina sborda nel dorso (che sarà il filo rosso della collana)».

«Il tradizionale libro si mescola dunque all’innovazione, che è la visione dell’accademia. Ai ragazzi dico di prendere ispirazione dai loro colleghi che hanno partecipato», dice Angelo Vigo, direttore dell’istituto. «Un sogno può diventare realtà, se ci si crede fino in fondo».