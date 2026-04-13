Da Cellatica a Macao: Canaletto in Asia grazie a Casa Museo Zani

Al Poly MGM Museum di Macao si è aperta una nuova sezione della mostra «Silk roads beyond borders», che per la prima volta ospita in Asia opere della Fondazione Paolo e Carolina Zani, ospitate solitamente alla Casa Museo Zani di Cellatica. Il prestito riguarda due dipinti veneziani del Settecento e segna l’ingresso della collezione bresciana in un progetto espositivo internazionale dedicato alle rotte culturali tra Oriente e Occidente.

Canaletto e Marieschi

Protagonista è «Il molo dal bacino di San Marco» (1733-1734) di Giovanni Antonio Canal detto Canaletto, esposto fuori dall’Europa per la prima volta. L’opera raffigura l’ingresso a piazza San Marco, punto storico di scambi diplomatici e commerciali. In mostra anche la «Veduta di Ca’ Foscari e Palazzo Balbi» (1738-1740) di Michele Marieschi, che restituisce l’immagine idealizzata della Venezia settecentesca.

Il progetto è curato da Associazione Nuova Artemarea Ets e si inserisce in una lettura delle vie della seta come spazio di connessione storica tra Italia e Cina. Il prestito assume un valore rilevante per la Casa Museo Zani di Cellatica, che apre così la propria collezione a un contesto museale asiatico di grande visibilità. A rappresentare la Fondazione c’era il direttore della Casa Museo, Massimiliano Capella.