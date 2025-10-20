La pittura della realtà ha trovato uno spazio nel nome di Martino Dolci

Marcello Zane

A Brescia la Fondazione a lui intitolata promuove l’opera di artisti legati al territorio: a novembre la mostra di Garosio

4 ' di lettura

Il museo Dolci a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Il mondo dell’arte è, come noto, intersecato da una molteplicità di figure: oltre naturalmente all’artista, lo modellano i critici, le riviste specializzate, i galleristi, i collezionisti. Stili, scuole, intenzioni emozionali ne caratterizzano il mosso panorama. Per Brescia la Fondazione intitolata al nome di Martino Dolci (sede in via Raffaello 163 in città) occupa in quel mondo un posto di un certo rilievo, grazie alla specializzazione che si è data e alle molteplici azioni che ne contraddisti