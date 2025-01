Elegante e raffinata: a Palazzo Martinengo in mostra la Belle Époque

Les Italiens de Paris in mostra a Brescia, per raccontare alla nostra città la Belle Époque, quando la capitale francese era il centro propulsore dell’arte a livello mondiale. Dal 25 gennaio al 15 giugno Palazzo Martinengo, in via Musei, ospita la mostra «La Belle Époque, l’arte nella Parigi di Boldini e De Nittis», organizzata dall’Associazione Amici di Palazzo Martinengo, col patrocinio della Provincia, del Comune e della Fondazione Provincia di Brescia Eventi.

La mostra

L’esposizione, curata da Francesca Dini e Davide Dotti, presenta una selezione di 80 capolavori, per lo più provenienti da raccolte private e da importanti istituzioni museali come il Museo Giovanni Boldini di Ferrara, le Raccolte Frugone di Genova e il Museo Civico di Palazzo Te di Mantova, che Boldini, De Nittis, Zandomeneghi, Corcos e Mancini eseguirono durante il periodo trascorso a Parigi, nell'ultimo quarto del XIX secolo. Nella capitale francese questi pittori italiani si affermarono, conquistando i più raffinati collezionisti dell'epoca, immortalando le brulicanti piazze parigine, gli amplissimi boulevard, gli eleganti interni borghesi, gli affollati caffè e i teatri, cogliendo la figura femminile nella quotidianità e nei momenti privati, divenendo così i cantori della vita moderna.

Il percorso

Il percorso espositivo, organizzato per sezioni monografiche dedicate a ciascun autore, si completa con una selezione di elegantissimi abiti femminili, prodotti nelle Maison di Haute Couture più raffinate, di affiche che pubblicizzavano i locali alla moda, cabaret, le prime automobili, i quotidiani, spettacoli teatrali e grandi magazzini, disegnati da illustratori quali Cappiello, Dudovich e Metlicovitz, e di vetri artistici dai decori ispirati alla natura, impreziositi da smalti, dorature e incisioni, realizzati da Emile Gallé e dai fratelli Daum per arredare le case della ricca borghesia.

Gli abiti in mostra - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

Con questo appuntamento, l’Associazione Amici di Palazzo Martinengo festeggia il suo decimo anniversario di attività, che in questi anni ha portato oltre 520mila persone a visitare le sue proposte, allestite nelle sale dello storico palazzo cinquecentesco nel cuore della città. L’Associazione devolverà l’1% del ricavato della biglietteria a Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, con l’obiettivo di sostenere la migliore ricerca per la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori femminili.

Informazioni

La mostra è visitabile mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 17, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Biglietto intero 15 euro, ridotto 13 euro. Per maggiori informazioni: mostre@amicimartinengo.it, www.mostrabelleepoque.it, 392.7697003. Per prenotazioni scuole e gruppi: mostre@amicimartinengo.it, 392.7697003.